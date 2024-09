El emotivo mensaje de Alejandra Valencia tras la muerte de su madre, la ‘Gorda’ Fabiola

Alejandra Valencia, hija de la gorda Fabiola, compartió un mensaje de agradecimiento y dolor en redes sociales - crédito @alejavalenciapo/X

Alejandra Valencia, hija del primer matrimonio de la Gorda Fabiola, compartió un emotivo mensaje en redes sociales tras la muerte de su madre.

En su publicación, Valencia expresó su profundo dolor y agradecimiento por los momentos vividos junto a la humorista. “¡Nos hiciste felices a nosotros como familia y a Colombia entera!”, escribió.

La Gorda Fabiola, cuyo nombre real era Fabiola Posada, falleció en la mañana del jueves 19 septiembre, y sus hijos han utilizado las redes sociales para rendirle homenaje.

Alejandra Valencia publicó una fotografía en la que aparece disfrutando de la compañía de su madre y añadió un mensaje de agradecimiento: “¡Solo me queda seguirte diciendo gracias! Gracias por hacer de mí lo que soy, por enseñarme a ser valiente, a ser guerrera, a vivir cada momento y disfrutarlo como si fuera el último y a hacer cada cosa que hiciera con amor”.

Así mismo, el mensaje continúa diciendo: “Con amor te cuidé cada día de mi vida, hasta el último tuyo y me entregué por completo a ti como tú lo hiciste por mí. Me quedo con lo bueno que me dejaste, con tu bullying, con tu humor, con tus carcajadas, con tu simpatía, con tu autenticidad, con tu don de gente, con tu olor”.

Y concluyó agradeciéndole a su madre por hacer reír a toda su familia y al país entero. “Tengo un dolor inmenso por tu partida, pero nos hiciste felices a nosotros como familia y a Colombia entera! Di lo mejor de mí para ti porque cumplí lo que siempre me decías: “En vida, todo en vida!” Te amo y seguiré amando eternamente, mamita!”, finalizó Alejandra Valencia.