Como Sofía Vergara, las creadoras de contenido Calle y Poché anunciaron el lanzamiento de su propia marca de café

Calle y Poché lanzan su primera marca de café y así será su presentación - crédito @calleypoche/IG

Las reconocidas creadoras de contenido Calle y Poché han dado un nuevo salto en su carrera al adentrarse en el mundo del café. Este 21 de septiembre, en la feria Carulla es Café, presentarán oficialmente su marca The Daily Date Coffee, una iniciativa que las ha tenido involucradas desde su concepción hasta el proceso de producción y lanzamiento.

El evento se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el centro comercial Paseo San Rafael en Bogotá, y promete ser uno de los momentos más destacados de la feria, la cual va a reunir a los amantes del café y expertos del sector.

Calle y Poché, quienes ya se han consolidado como estrellas multiplataforma y autoras bestseller, ahora suman el título de emprendedoras con este nuevo proyecto, que busca ofrecer una experiencia única a través de una de las bebidas más representativas de Colombia.

Este es el nuevo emprendimiento de Calle y Poché - crédito cortesía

La pareja de influenciadoras no ha dejado ningún detalle al azar en la creación de su marca de café, The Daily Date Coffee. Según contaron en el comunicado de prensa, desde la selección cuidadosa de las cosechas hasta el diseño del concepto han tenido su huella, ya que todo ha sido pensado para reflejar su estilo y personalidad.

La marca se posiciona como una invitación a disfrutar de momentos especiales, bajo la premisa de que el café puede ser un punto de encuentro íntimo y significativo.

“The Daily Date es esa cita que no quieres negociar ni mover. Enamorarte de con quién compartes el café, de la vida, de estar enamorado, de no estarlo, de tu idea, de ti o del café que tienes justo al frente”, afirman Calle y Poché en uno de sus videos promocionales, transmitiendo el concepto de que este café no es solo una bebida, sino una excusa perfecta para compartir, una experiencia completa.

De hecho, han producido un cortometraje promocional titulado Cita a Ciegas, en el cual, de manera creativa y divertida, muestran el proceso de producción y el lanzamiento de su café. Un cortometraje en el que aseguran que es mejor así, incluso explican que la bolsa de su café no necesita colores ni expresiones diferentes para enamorar y conquistar al público.

Así se llama el café de Calle y Poché - crédito @calleypoche/IG

El café The Daily Date se describe como un producto balanceado y delicado, ideal para aquellos que buscan una experiencia suave, pero llena de sabor. Se trata de un café molido con tostado medio y acidez media, con una gama de notas que evocan el cacao y el dulce. Entre los sabores que se pueden identificar en cada sorbo destacan el chocolate, el caramelo, cacao dulce, azúcar de caña y chocolate agridulce.

Todos estos ingredientes se combinan para ofrecer un café que es “tierno con picardía”, una referencia a su naturaleza balanceada y a la conexión personal que buscan Calle y Poché con su audiencia. El café ya está disponible en las principales tiendas Éxito y Carulla de Bogotá y Medellín, ofreciendo a sus seguidores la oportunidad de probar este nuevo producto en las grandes ciudades.

Sin embargo, en la feria Carulla es Café, un evento que celebra la riqueza del café colombiano. Desde el 19 hasta el 22 de septiembre en Bogotá, y del 3 al 6 de octubre en Medellín, los asistentes podrán disfrutar de actividades relacionadas con la cultura cafetera, además de exhibiciones y degustaciones de productos locales.

La marca de café de Calle y Poché ya está disponible en Éxito y Carulla - crédito cortesía

El lanzamiento del nuevo proyecto de Calle y Poché ha generado gran expectativa entre sus seguidores, quienes han demostrado su apoyo en redes sociales desde el anuncio. La oportunidad de compartir una nueva faceta de su vida con sus fanáticos ha hecho de este emprendimiento algo especial para la pareja, que ha trabajado arduamente para asegurar que su café refleje su esencia y el estilo de vida que han construido.