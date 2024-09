Reacciones de los famosos al fallecimiento de la Gorda Fabiola: “Siempre feliz y luminosa”

La comediante y esposo enfrentaron momentos de tensión durante un evento en vivo debido a la presencia de armas - crédito @gorditafabiola/Instagram - Freepik

Fabiola Posada, más conocida por sus seguidores como la Gorda Fabiola, falleció en la mañana del 19 de septiembre, según dijeron sus allegados, por una infección respiratoria y problemas cardiovasculares. La noticia tomó por sorpresa a los sus amigos comediantes, que no dudaron en reaccionar por la triste partida de la humorista que, durante años, permanecerá en el corazón de millones a quienes sacó risas.

“Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”, indicó el director de la Luciérnaga de Caracol Radio. Otro de los que no pudo contener el llanto en vivo y en directo al saber del fallecimiento de la gordita más querida, fue el comediante Pedro González, conocido como Don Jediondo.

A través de las redes sociales se han conocido varias reacciones de políticos y colegas de Posada, que dedicaron un espacio para replicar emotivas palabras de aliento para sus familiares por esta pérdida que entristece al mundo del entretenimiento. Entre las figuras que dedicaron sentidos mensajes destacan las congresistas Cathy Juvinao, Paloma Valencia, así como los creadores de contenido Epa Colombia y La Liendra, entre otros.

Cathy Juvinao recordó cuando conoció a Fabiola Posada, mientras formó parte del programa radial La Luciérnaga. Recordó a la comediante como una mujer alegre, llena de brillo en su sonrisa como su mirada: “La conocí en uno de los trabajos más divertidos que he tenido en mi vida … Siempre feliz y luminosa. A mi querido Polilla todo mi cariño en este momento triste para todo el país”.

La senadora Paloma Valencia también realizó una publicación en sus historias de Instagram, acompañada de dos fotografías de la humorista en blanco y negro, acompañada de su esposo Nelson Polanía y su hijo, David Polanía. “Lamento profundamente la partida de la querida Gorda Fabiola, una mujer que nos hizo reír y nos llenó de alegría por años. Toda mi solidaridad y cariño para Polilla y su familia en este momento. Que encuentren fuerza en el amor de quienes la rodean”.

El piqueteadero Doña Segunda también compartió un mensaje por el duelo que enfrenta la familia de Fabiola Posada, a quien calificaron como una gran humorista colombiana”. Por otro lado, afirmaron que su humor iluminó la vida de millones de personas en medio de las dificultades que afrontó el país durante años en materia económica y de seguridad.

“Iluminó nuestras vidas con su alegría y risa contagiosa. Su entusiasmo y capacidad de hacer reír en los momentos más difíciles nos dejaron un legado invaluable. Recordaremos siempre su talento y su inmenso corazón. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la admiramos”, escribieron en las redes sociales del piqueteadero.

No podía faltar en el listado la creadora de contenido y empresaria Epa Colombia, que recordó cuando conoció a la comediante. Con un divertido video de Posada vestida de monja y ungiéndole la bendición en la frente para después unirse en un abrazo fraterno como si se tratara de amigas de toda la vida.

Esta publicación estuvo acompañada de un corto, pero emotivo mensaje de la bogotana, con el que dijo que: “Eres y serás la mejor comediante del mundo”.

Por su parte, Humberto ‘El Gato’ Rodríguez, presentador de Sábados felices, en entrevista con Caracol Ahora expresó el profundo dolor que le causó enterarse de la muerte de la comediante. Con la voz entre cortada y conteniendo las lágrimas, el comunicador aseguró que era algo imposible de creer.

“Es como que una mentira, como que no es verdad. Disculpas, pero sabemos lo importante que era para nosotros, es y siempre seguirá siendo la gordita”, recordando, además, que fue la primera persona junto con su esposo en darle la bienvenida hace más de 13 años a la presentación del programa de humor de los sábados.

Y agregó: “Uno se queda sin palabras porque la gordita fue la persona que siempre unió a este grupo, siempre ha estado como nuestra líder, nuestra cabeza, quien agrupaba a todos de la manera más amable, generosa, es una pérdida muy grande”.

Finalmente, el comediante César Corredor, encargado de caracterizar el personaje de Barbarita la chismosa, también recordó con nostalgia a la Gorda Fabiola con un emotivo mensaje en sus redes sociales acompañado de un carrete de fotografías junto a ella. Entre las imágenes destacó una de la fallecida que llegó por azares del destino al programa, junto a sus compañeros cuando el programa comenzaba a tomarse las noches de los sábados y algunos que, como ella, ya no acompañan con sus risas en este plano terrenal.

“Hoy me duele profundamente tu partida, amiga. Fuiste más que una compañera de trabajo, fuiste mi gran amiga durante más de 30 años. Compartimos momentos inolvidables de alegría y también enfrentamos juntos los tropiezos de la vida. Me cuesta creer que ya no estás, pero sé que siempre te recordaré con el cariño que nos unió. Ser tu amigo fue un regalo que siempre atesoraré. Descansa en paz, querida amiga, tu recuerdo vivirá por siempre en mi corazón.♥️”, escribió en el pie de foto de la publicación.

