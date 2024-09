La Liendra lamentó la muerte de la Gorda Fabiola y reveló que grabaron un proyecto juntos

El pereirano aseguró que tienen un proyecto juntos en televisión - crédito @la_liendraa/Instagram

Mauricio Gómez, más conocido como La Liendra, fue otro de los famosos colombianos que lamentó la muerte de la Gorda Fabiola. La comediante enfrentó varios quebrantos de salud que la llevaron en repetidas ocasiones a ser intervenida quirúrgicamente de urgencia.

El deceso de la humorista fue confirmado por el director de La Luciérnaga en sus redes sociales, después de haber tenido una conversación con el esposo de Posada. Con 61 años, Fabiola dejó un gran vacío en los corazones de sus familiares, que la acompañaron hasta el final de sus días, así como en sus colegas del programa Sábados felices.

“Acabo de hablar con el gran ‘Polilla’ y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Mi tristeza y el cariño con él, sus hijos y tanta gente que amaba a nuestra gordita”, fue el mensaje que escribió Gabriel Delascasas en su cuenta de X.

Qué dijo La Liendra sobre la muerte de Fabiola Posada

Al difundirse la noticia de la muerte de la Gorda Fabiola, el creador de contenido conocido como La Liendra no dudó en reaccionar con un emotivo mensaje en el que aseguró sentirse agradecido con la vida por haber podido compartir el set de grabación junto a ella. Asimismo, el haber podido crecer viéndola en televisión y el trabajar junto en un proyecto que vería la luz en 2025.

“Qué triste noticia y que duro va a ser el estreno del proyecto sin ti. Mis condolencias a la familia y siempre serás un icónico del humor en Colombia, mi gordita”, fueron parte de las palabras que dedicó.

Cuál era el proyecto en el que trabajaron

En otra de las InstaStories del cafetero, agregó que fue una noticia que lo dejó en shock, porque llegó a sentir un gran aprecio por Fabiola. Sumado a esto, reveló que hace tres meses aproximadamente tuvieron la oportunidad de conocerse en el set de grabación.

“No puedo decir el nombre del programa, pero ahí la conocí, compartimos. Me crie viendo Sábados Felices porque era lo único que se podía ver de pobre, un sábado que fuera diferente a novelas y noticias. Acabó de confirmar, no sé ni cómo ni nada, pero espero que la gordita se encuentre en paz, porque fue una gran persona. Pude compartir con ella hace poco y wow, me da duro esta noticia”.

El influencer lamentó que no podrá celebrar el estreno del programa junto a la comediante y concluyó: “Se va una grande del humor colombiano”.

La salud de La Gorda Fabiola fue un tema recurrente

A lo largo de su vida, la salud de Fabiola fue un tema en constante revisión. En 2009, después de convivir con una diabetes severa durante 15 años y alcanzar un peso de 126 kilos, decidió someterse a una cirugía de bypass gástrico con el doctor Andrés Ospina, en un intento por mejorar su calidad de vida. Esta intervención fue parte de un esfuerzo más amplio para controlar su enfermedad y reducir la cantidad de medicamentos que debía consumir diariamente.

En 2014 pasó por varios quebrantos de salud, luego de sufrir cuatro infartos y por eso le realizaron una cirugía de corazón abierto.

En otra ocasión, en febrero de 2018, estuvo en coma durante casi un mes después de sufrir un desmayo por una descompensación alimentaria, en medio de las grabaciones de uno de los capítulos del programa de entretenimiento de Caracol Televisión, Sábados felices.