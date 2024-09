Capitán del Ejército en retiro aseguró que el coronel (r) Publio Hernán Mejía le ordenó falsear informes: “Me dijo ‘hermano, eran bandidos y tenían que morirse’”

El coronel (r) Publio Hernán Mejía enfrenta un juicio en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por su presunta responsabilidad en 72 casos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en el Batallón de Artillería No. 2 La Popa.

Según el testimonio del capitán (r) Nelson Javier Llanos en medio de una audiencia para el tribunal de paz, Mejía le ordenó falsear informes operacionales para presentar muertos como bajas en combate, cuando en realidad no hubo enfrentamiento alguno.

El capitán (r) Llanos, en su declaración ante la JEP, expuso la cadena de mando que perpetuó esta práctica. Según Llanos, el coronel Mejía le dio instrucciones precisas para alterar la realidad y presentar muertos como bajas en combate, a pesar de no haber enfrentamientos reales.

“Entré en el pasillo que llevaba a la oficina del comandante del batallón y le dije: ‘Mi coronel, me están dando la orden de que diga en el informe operacional que hubo combate, pero anoche yo no disparé, no escuché un solo disparo ni nada’. Recuerdo que él se volteó con su fuerte voz y me dijo: ‘¡Hermano, eran bandidos y tenían que morirse, listo!’”, aseguró.

Quien lo interrogaba le preguntó qué hizo ante eso. Llanos respondió: “Absolutamente nada. Cuando el comandante del batallón le habla a uno en esos términos, uno no puede ni siquiera… vamos a citar palabra”. En el interrogatorio también le preguntaron qué edad tenía en aquel entonces. “En ese momento, 21 años”, aseguró el capitán en retiro.

Los falsos positivos constituyen uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de Colombia. Estos crímenes implicaron el asesinato de civiles inocentes que luego fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate. La fuerza pública, en su afán de mostrar resultados operacionales, manipuló informes y privó de la vida a personas que no tenían relación con grupos armados.

