Mary Méndez se muestra más enamorada que nunca: publicó una foto besándose con su novio

La presentadora samaria Mary Méndez sorprendió a sus seguidores a inicios de este 2024 cuando publicó fotos con su nueva pareja. A pesar de que Méndez no ha querido revelar el nombre de su novio y no ha dado tantos detalles sobre relación, continúa compartiendo fotografías junto al hombre que la tiene enamorada.

Méndez compartió una fotografía junto a su novio en la que se están dando un beso. Aunque la samaria desde hace un tiempo limitó los comentario de las fotos en las que aparece con su pareja, el programa en donde trabaja, La Red, compartió la imagen y esto generó cientos de comentarios.

“Lo importante de una relación en pareja es el respeto y la sinceridad y grandes seres humanos y mucho amor y ganas de ser feliz”; “Tiene todo el derecho a ser feliz. No le debe nada a nadie y es buena muchacha”; “No de a conocer mucho de su vida privada porque le dañan su relación”; “Felicidades Mary! Que lo disfrutes mucho! El amor bonito! Que dicha!”; “Que viva el amor felicidades y te deseo lo mejor para ti Mari Méndez y sea un gran ser humano en todo”, fueron algunas reacciones de los fanáticos de la presentadora.

Se conoce que la samaria se tomó unas vacaciones en México junto a su novio y la experiencia fue muy buena: “No tengo ni siquiera por qué hablar o decir de la atención en México porque ya es mundialmente conocido, es como un activo que tienen ellos de que, al turismo en los hoteles, y en cualquier lugar, le dan prioridad y se nota a leguas (...) La atención es impecable, impecable. Entonces, desde mi punto de vista, me fue divinamente y volvería mil veces más a México”, contó en sus redes sociales.

La presentadora, de 48 años, a pesar de que aparentemente quiere tener una relación más privada compartió fotos de su viaje con su pareja. Además, reveló en el programa La Red que la relación va por buen camino y que su pareja ha encajado perfectamente con su familia: “Llevamos lo que tenemos que llevar para querer estar unidos otro tiempo más. Con mi familia engranó a la perfección, así que por ese otro lado todo perfecto”, afirmó Méndez. Sin embargo, evitó dar más detalles, dejando intrigados tanto a sus compañeros de set, Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano.

Desde hace mucho tiempo la empresaria ha sido reservada al respecto de su vida amorosa y ella contó en sus redes sociales que es porque prefiere mantener su vida privada fuera del ojo público: “Mi vida privada es muy privada. Muchos me preguntan si no me siento sola, que cómo hago para lidiar con la soledad, porque yo soy una mujer que vive sola desde hace mucho tiempo. Me divorcié hace seis años y no he tenido parejas relevantes en mi vida. Nunca en mi vida me he sentido sola. Yo soy feliz cuando por fin puedo estar en mi soledad”, expresó.

Quién es el exesposo de Mary Méndez

Méndez se divorció en 2017 del DJ y creador digital Santiago Iregui Uribe, con quien estuvo casada por más de siete años, pero en la actualidad tiene una buena relación: “Santiago y yo tenemos una relación súper cordial, somos ‘hipermegaparceros’, amigos, hablamos de vez en cuando, nos cuidamos el uno al otro”, dijo en sus redes sociales la presentadora.

Aunque se desconocen las razones específicas de su separación, en ese tiempo se especuló que ambos iban en diferentes caminos y tiempo después el DJ hizo oficial su relación con la girardoteña María Andrea Ruiz: “La gente que tengo a mi alrededor la adora, porque tiene una chispa increíble. Estoy muy enamorado y tranquilo”, dijo Santiago en un pasado para el programa La Movida; sin embargo, en la actualidad borró fotos con Ruiz y se le ve soltero en sus publicaciones.