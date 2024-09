Koral Costa confesó por qué bloquearía a La Segura de redes sociales: “No hay ‘match’ entre nosotras”

Koral Costa confesó la razón por la que bloquearía de redes a La segura - crédito @koralladiva / Instagram

La cantante e influencer Koral Costa arremetió contra La Segura durante una entrevista para el programa digital Los enredos, de Caracol Televisión. Esto ocurrió cuando le preguntaron a qué creadora de contenido bloquearía de sus redes, momento en el que no dudó en mencionar a Natalia Segura.

“Yo bloqueo a Natalia, es que no hay match entre ella y yo, y yo no necesito que pase algo conmigo o con nadie, simplemente que cuando yo veo que las personas se ríen, pero tú te volteas y cambian de cara, no. A mí ella no me cae mal, pero tampoco puedo decir que es mi amiga”, explicó Koral.