Hermana de Liceth Córdoba le envió un mensaje a Lowe León: “Si le pasa algo, toda la responsabilidad cae sobre ti”

La relación de Liceth Córdoba y Lowe León ha sido polémica desde sus inicios debido a que el cantante era famoso por ser pareja de la influencer barranquillera Andrea Valdiri; sin embargo, resultó envuelto con la abogada, y mamá de su hijo.

Pero la unión entre Córdoba y León no resultó mal, luego de que Liceth denunció maltratos por parte del artista.

Recientemente, la abogada preocupó a sus seguidores al denunciar nuevamente a su expareja por presunta persecución y hostigamiento en las calles de España.

En videos compartidos el 15 de septiembre desde sus redes sociales, Liceth expresó tener temor por su vida, indicando que León la sigue y la intimida con la ayuda de amigos.

Esta situación generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, donde amigos y familiares de Córdoba se pronunciaron.

Uno de las que se pronunió fue Mailliw Córdoba, hermana de la abogada, que escribió en Instagram un mensaje dirigido a Lowe León expresando su preocupación por la seguridad de su hermana y sobrino. Además, reveló la última conversación que tuvo con el artista.

Mailliw, que es comunicadora social y periodista de profesión, habló de la actitud de León y le recordó una promesa incumplida de dejar en paz a Liceth si su relación no funcionaba.

“Recuerda las palabras que me dijiste la última vez que nos vimos, que si esto no funcionaba la ibas a dejar en paz y que ibas a salir por la puerta grande, ¿dónde quedaron esas palabras?”, cuestionó la hermana de la abogada.

El mensaje de Mailliw Córdoba a Lowe León también incluía referencias a sus intereses en redes sociales, acusándolo de usar estas plataformas para ocultar faltas personales detrás de la figura trabajadora y exitosa de su hermana.

Además, destacó que, a diferencia del artista, lo que más le preocupa a su familia es la seguridad y el bienestar de Liceth.

“A ti lo único que te interesa son las redes sociales, pero a nosotros lo que más nos interesa es nuestra familia, buscaste tapar tus faltas detrás de una mujer como mi hermana, trabajadora, exitosa, próspera e inteligente para así quedar como víctima, porque a todos nosotros nos hiciste creer que siempre eras el pobre. Pero, ya esa máscara se te cayó, no más”, expresó Córdoba.

La hermana de la abogada reiteró su deseo como familiar de que ella y su sobrino estén de regreso en el país y resaltó que si a Liceth le llegara a pasar algo, ella culpa al cantante: “Como familia, lo único que queremos es a mi hermana y a mi sobrino en Colombia. Ellos corren peligro y no están cerca de su red de apoyo, no más, Luis Eduardo, por el amor que dices tenerle al niño déjanos en paz y acaba con este infierno. (...) Si a mi hermana le pasa algo, toda la responsabilidad cae sobre ti”.

No es la primera vez que la hermana de Liceth se pronuncia en redes sociales. En otra ocasión le dejó saber a la abogada su apoyo y que la extrañaba: “Hermana de ti aprendo todos los días, eres una mujer fuerte, valiente y llena de amor ¿Fuerte? Si muy fuerte, admiro esa valentía que hay en ti, el amor que tienes por mi sobrino que sobrepasó el tuyo. Aquí siempre he estado para ti y lo estaré, sabes que te extraño un mundo y que te amo infinitamente”.

“Pronto estaremos de nuevo juntas, acompañándonos la una con la otra, peleando para que me dejes regresar porque un día, una semana, nunca es suficiente para estar juntas. Has logrado ganar tantas batallas en la vida, que esta no será la excepción porque no necesitas pelearla tú ya Dios lo está haciendo por ti. Dios es nuestro mejor juez y sabemos que él no se queda con nada, toda una familia te esperamos a ti y a mi mono”, añadió Mailliw que en sus redes sociales se describe como entrenadora de vida, coach comunicación, relacionista pública y presentadora.