Colombiano sorprendió en redes revelando cuánto se gana trabajando como bartender, medio tiempo, en Estados Unidos

Su salario se compone de propinas y, según dijo, depende del clima y la temporada

Juan Giraldo, creador de contenido paisa radicado en Estados Unidos, respondió en un video de mediados de septiembre cuánto se gana trabajando como bartender en ese país y qué tanto tiene que hacer durante su turno de medio tiempo.

Su jornada empieza a las 4:00 de la tarde y lo primero que hace es surtir la barra, llenar las neveras con hielo, organizar los licores y jarabes con los que hace los cocteles, colocar nuevos cubiertos en el dispensador y, si tiene algo de tiempo extra, almorzar.

“Después de una hora, empiezan a llegar los clientes. Trabajo en una zona muy gringa, donde no hay mucho por hacer y, normalmente, a los gringos les gusta salir a tomar o a comer algo con la familia y, como en todo trabajo, hay días buenos y días malos, pero influye mucho el clima”, explicó Giraldo.

Como bartender, su trabajo consiste en preparar las bebidas y sacar los platos de la cocina para que los meseros puedan entregarlos, aunque, cuando están cortos de personal, su trabajo también se extiende a llevarlos hasta las mesas.

Para lograr un desempeño efectivo tuvo que reforzar su inglés, aprenderse la carta, aprender a preparar tragos y a tratar con todo tipo de clientes - crédito @gh.zurdo / TikTok

“Aunque ustedes no lo crean, para ser bartender tuve que aprender muchas cosas, como el trato al cliente y, obviamente, hacer los tragos. El único problema que yo tengo acá es el inglés, aunque poquito a poquito lo he mejorado. Yo solamente me aprendí el menú y ya con eso me defiendo”, dijo el joven.

Antes de dar por terminado el turno o, como él dice, “trabajar toda la tarde y quemar mis cinco neuronas de inglés”, debe limpiar la barra, organizar los brazos, copas y, en general, dejar su lugar de trabajo limpio, para luego ingresa en el sistema la comida y tragos vendidos.

Sobre las 9:15 p. m., Giraldo revisó cuánto dejaron de propina los clientes que realizaron su pago con tarjeta y, en montos que van desde los 10 y hasta los 100 dólares, reunió 200, que se suman a su pago del día.

“Me hice 200 dólares trabajando de bartender, solamente cuatro horas, y relajadito. Hoy fue un día malo”, explicó, dejando boquiabierto a más de uno y es que, al cambio de septiembre (2024), rondan los 839.864 pesos colombianos, poco más del salario mínimo: 1′300.000 COP.

Poco antes, Giraldo reveló que sería lo único que cambiaría de los Estados Unidos en comparación con Colombia:

El parque automotor de los estados Unidos, a pesar de ser el más grande en el mundo, cuenta con una cantidad reducida de motos en comparación con los carros o camionetas - crédito ghzurdo / Facebook

Juan Giraldo, un migrante colombiano y creador de contenido, compartió con sus seguidores en Facebook lo que cambiaría de Estados Unidos en comparación con su país natal, Colombia. Giraldo expresó su sorpresa por la escasa presencia de motocicletas en las calles estadounidenses. “Lo primero que cambiaría de los Estados Unidos es que acá casi no se ven las motos. En Colombia salía y eran motos por todos lados”, comentó, haciendo referencia a que en su ciudad natal, Medellín, es común ver vehículos de dos ruedas por todas partes.

En Colombia, para el año 2022, había aproximadamente dos motocicletas por cada automóvil, con 11.052.441 motos en circulación frente a 6.827.834 automóviles y camionetas. En contraste, en Estados Unidos, aunque hay más de 255 millones de automóviles, las motocicletas son vistas principalmente como vehículos recreativos y no como medios de transporte cotidiano.

Giraldo admitió que extraña las motos y le gustaría verlas más seguido en el país - crédito ghzurdo / Facebook

Giraldo también habló sobre los vehículos en Estados Unidos, resaltando su aprecio por la calidad de los automóviles. “Acá los carros más feos pueden ser los Tesla, Subaru, Land Rover. La verdad, lo de los carros no lo cambiaría, desearía que lo pusieran en Colombia”, afirmó, comparando con los colectivos en los que solía transportarse en Colombia por solo 1.500 pesos.

El uso del transporte público en Estados Unidos está limitado en muchas áreas, siendo viable solo en zonas urbanas densamente pobladas, lo que contribuye a la falta de motocicletas en vías y carreteras principales, algo que generó un choque cultural para Giraldo al migrar.