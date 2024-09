Alejo, del ‘Desafío XX’, reveló con cuántos millones quedó tras ser eliminado

Alejo contó cuánta plata se ganó en el 'Desafío XX' - crédito @alejandro.londoo.a1/IG

El Desafío XX continúa dejando momentos emocionantes y sorprendentes para sus seguidores, pero el capítulo 107 trajo un giro inesperado que dejó a muchos con un sabor amargo.

Alejo y Luisa, una de las parejas favoritas del reality, fueron eliminados en la cuarta ronda del ciclo dorado tras enfrentarse al equipo Tino y una pareja del equipo Pibe. Esta inesperada salida marcó el final de su participación en la competencia.

El reto comenzó con un enfrentamiento entre Karoline y Luisa, las cuales desde el principio lograron destacarse en los primeros obstáculos.

A pesar de que Natalia fue la última en salir, recuperó el terreno pronto y dejó atrás a Darlyn. Luisa fue la primera en completar el relevo, lo que permitió a Alejo ser el primer hombre en salir a la pista; sin embargo, no fue suficiente para conseguir la victoria.

Con un ritmo imparable, Jerry y Alejo lograron avanzar rápidamente en sus respectivas pistas, alcanzando el punto de definición.

Aunque todo parecía inclinarse a favor de Alejo y Luisa, la competencia por los balones sobre las palancas fue determinante, Karoline y Jerry aseguraron su puesto en la final, seguidos por Darlyn y Sensei, quienes, a pesar de un inicio retrasado, lograron asegurar el segundo lugar.

Natalia y Be alcanzaron el tercer puesto, dejando así fuera de la competencia a Alejo y Luisa, quienes se despidieron del Desafío XX tras una destacada participación.

Seguido a este reto y tan pronto abandonaron la ciudad de las cajas, los exparticipantes dieron una entrevista para comentar sus impresiones, hablar de lo que les dejó el reality, entre lo cual se tocó el tema del dinero que ganaron.

Es por esto que Alejo reveló en segmento El Lente Espía del programa La Red detalles sobre el dinero que logró acumular durante su paso por el Desafío XX. Aunque inicialmente tenía una cifra considerable, algunas obligaciones y gastos lo dejaron con un monto más reducido.

“La verdad en este momento no tengo las cuentas claras, pero en el primer momento tenía 38 millones, ya a partir de este momento, como tuvimos que pagar muchos arriendos, creo que me voy con 15 millones o hasta menos. También les regalé plata a los últimos desafiantes que nos dieron una alegría inmensa después de 9 derrotas, les regalé plata, entonces no tengo las cuentas muy claras”, explicó el participante.

Alejo estimó que estaba entre 13 y 15 millones de pesos colombianos la suma final que se llevaba tras su participación en el programa. Sin embargo, dejó claro que tenía planes concretos para ese dinero, aunque reconoció que no era una suma suficiente para sus ambiciones.

“No, con ese dinero, parce, con eso no alcanza para nada, huevón. Con eso pagaré deudas de la moto, le regalaré el pase del carro y de moto a mi hermanita. No creo que logre construir el imperio que quiero construir con esa platica, pero gracias a Dios, cualquier cosa es cariño”, afirmó con humor.

La salida de Alejo y Luisa no solo sorprendió a los seguidores del programa, sino que también puso fin a una de las etapas más emocionantes del Desafío XX. A lo largo de la competencia, Alejo demostró ser uno de los participantes más fuertes y comprometidos, lo que le permitió llegar hasta las últimas instancias del reality. Aunque su camino en la competencia llegó a su fin, el joven competidor se marcha con una cantidad de dinero significativa, que utilizará para cubrir deudas y apoyar a su familia.

A pesar de no haber logrado llegar a la final, Alejo se mostró agradecido por la experiencia vivida en el programa de competencia y por el apoyo de sus seguidores. Mientras Alejo y Luisa se despiden del ciclo dorado, los demás competidores se preparan para enfrentar la recta final del Desafío XX, donde la tensión y el esfuerzo serán claves para definir al próximo ganador.