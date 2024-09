Pese a liderar en las encuestas, Sergio Fajardo insistió en que no contempla ser candidato presidencial: “Es momento de la sensatez”

Fajardo agregó que aún es prematuro para hablar sobre el reemplazo de Gustavo Petro en el poder - crédito Adrián Escandar/Infobae

Si bien al Gobierno de Gustavo Petro le quedan menos de dos años para cumplir su mandato presidencial, durante el 2024 se ha conocido la intención de varios líderes y dirigentes políticos para participar en las próximas elecciones a la Presidencia de la República, que se realizarán en 2026.

De hecho, durante el mes de septiembre, se han conocido varias encuestas en las que se le pregunta a la ciudadanía sobre su postura frente a varios funcionarios que estarían en la futura contienda electoral.

Uno de los actores políticos que lidera la intención de voto de los colombianos es el excandidato presidencial Sergio Fajardo, quien solo es superado por Juan Manuel Galán (en la encuesta del Centro Nacional de Consultoría) y por la periodista y directora de la revista Semana, Vicky Dávila (en la encuesta de Guarumo).

La directora de revista Semana y el exgobernador de Antioquia encabezan el listado de intención de voto para las presidenciales del 2026 - crédito Guarumo y Ecoanalítica

No obstante, el exgobernador de Antioquia manifestó que, aunque celebra que la ciudadanía lo mantenga como una alternativa para ocupar la Casa de Nariño, su postulación presidencial aún no está del todo confirmada.

“He visto varias encuestas en estos días, y creo que algo está claro en la opinión pública: ya hemos visto lo que significó el Gobierno de Duque y lo que está significando el de Petro. Es el momento para Colombia de la sensatez, de la razón. Hay que entender que la política debe hacerse de manera diferente”, expresó el exalcalde de Medellín, en diálogo con La FM.

Fajardo agregó que aún es prematuro para hablar sobre el reemplazo de Gustavo Petro en el poder. “Falta mucho tiempo para una campaña presidencial. Estoy contento por el proceso y la experiencia que he tenido, pero debemos avanzar paso a paso, con tranquilidad”, comentó.

El exalcalde de Medellín aseguró que Gustavo Petro mantiene una confrontación diaria en el país - crédito Adrián Escandar/Infobae

Sin embargo, considera que su estilo de hacer política esté haciendo mella en los colombianos, que lo ubican como una de las opciones claras para ganar los comicios presidenciales. “Estoy contento porque reivindico una forma distinta de hacer política. La política es llegar al poder para transformar la sociedad con acciones y trabajo, no con confrontaciones que solo aumentan el malestar. Caer en la trampa de la rabia y el resentimiento no le sirve a Colombia”, subrayó.

Añadió que la situación que depara el país para la próxima campaña presidencial “va a ser muy difícil porque el país nos va a quedar muy pensionado, muy convulsionado, con muchos malestares por muchos lados y se necesita usar la razón para entender los cambios que se requiere Colombia, pero saber gobernar, y llevar al país para sanar tantas heridas y tantos malestares”.

Fajardo cuestionó los comentarios ofensivos de Gustavo Petro contra algunas entidades del país como el CNE, Congreso y los medios de comunicación - crédito Colprensa

Pullas al Gobierno de Gustavo Petro

De otro lado, el excandidato presidencial lanzó nuevas críticas contra el presidente Gustavo Petro, y explicó que sus recientes comentarios contra el Consejo Nacional Electoral, el Congreso de la República y la prensa, fomentan constantemente la confrontación en el país.

“A Petro le conviene que todos estén haciendo campaña, porque necesita siempre un rival con quien confrontar. Eso es lo que más le gusta: la confrontación es su salsa”, mencionó en el citado medio de comunicación.

Sergio Fajardo invitó a los colombianos para que dejen atras la polarización - crédito Colprensa

A su vez, el exmandatario de Medellín hizo un llamado a la sociedad colombiana para que el país deje atrás la polarización y las confrontaciones por aspectos políticos. “Estamos en un camino peligroso, dañino. Todos los días el presidente está en una confrontación, retando a alguien. Eso agota a la ciudadanía y, lo peor, es que los problemas del país se siguen deteriorando y nosotros atrapados el de esa versión mesiánica por momentos delirante del presidente Petro, en la forma como está constantemente refiriéndose a las cosas en el país”.

Finalmente, manifestó que, de no solucionar los conflictos, a través del diálogo, advirtió que esto podría derivar en situaciones graves. “Me preocupa que esto se convierta en violencia física (...) va aumentando una frustración, que va aumentando un malestar y eso no le sirve a Colombia, caer en esa trampa de la rabia del resentimiento no le va a servir a nuestro país”, puntualizó.