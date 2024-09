Jessi Uribe y la música popular llegarán por primera vez en su historia al WiZink Center de Madrid

Jessi Uribe espera colmar la capacidad de 15.000 espectadores del WiZink Center de Madrid el próximo 20 de septiembre - crédito Prensa Jessi Uribe

Jessi Uribe, una de los referentes más importantes del género popular colombiano, está listo para hacer historia. El próximo 20 de septiembre, el cantante santandereano llevará su música al icónico Palacio de los Deportes de Madrid (hoy denominado WiZink Center por patrocinio) como parte de su Despechados Tour, con el que ya pasó con éxito por Estados Unidos, varios países latinoamericanos y ahora está en Europa.

De este modo, el intérprete de Dulce Pecado y Matemos Las Ganas alcanza un hito en su carrera musical al convertirse en el primer artista de su género en presentarse en el emblemático escenario madrileño. Según reportó el equipo del artista, se espera que más de 15 mil personas disfruten de una presentación en la que los grandes éxitos del artista sean los que marquen la parada y sean coreados por su fanaticada.

“Es un sueño hecho realidad y espero que todos los que asistan puedan sentir la misma emoción que yo cuando estoy sobre el escenario”, manifestó el cantante en comunicado de prensa.

Las entradas para dicha presentación pueden adquirirse a través de la página web oficial del WiZink Center. Al evento podrán asistir menores de 14 años, siempre que vayan acompañados de un adulto responsable.

Jessi Uribe programó 10 fechas por Europa como parte del 'Despechados Tour' - crédito cortesía Agencia Jaque

Cabe señalar que, durante la manga europea del Despechados Tour, Jessi Uribe ya completó tres fechas agotadas, pasando por Bélgica, Países Bajos, Francia y varias ciudades de España que incluyen Oviedo, Barcelona y Pamplona. Tras presentarse en Madrid, Jessi Uribe tiene pactada otra presentación en Tenerife, a la que sumarán dos fechas en Italia y Suiza, con las que Uribe daría cierre a su paso por Europa.

Además, como parte de su visita a Madrid, la embajada de Colombia en territorio ibérico extendió una invitación al cantante (que viajó para estas fechas con su esposa, la también cantante Paola Jara) para participar en una rueda de negocios que tiene como meta promover la cultura colombiana en España.

Jessi Uribe y Paola Jara estuvieron viendo al Real Madrid en la Champions League

Jessi Uribe y Paola Jara fueron a ver al Real Madrid en su debut en la Champions League - crédito @jessiuribe3/Instagram

Mientras llega la fecha para la presentación del cantante en el WiZink Center, la pareja disfruta de su paso por Europa, que esta semana vive el inicio de la Champions League con su nuevo formato.

En sus historias de Instagram, Jessi Uribe subió algunas imágenes acompañado de la cantante, vestidos con las camisetas del cuadro Merengue (del que Jessi es hincha declarado, al igual que del Atlético Bucaramanga), el actual campeón del torneo y al que fueron a ver como parte del público en su estreno ante el Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu.

En las grabaciones que subió el cantante se le escucha celebrando la presencia de Jude Bellingham, Vinicius Jr. y su contratación estrella de la temporada, Kylian Mbappé, cuando terminaron su calentamiento previo al compromiso que terminó con victoria por 3-1 con goles del atacante francés, del alemán Antonio Rüdiger, y del brasileño Endrick.

Jessi Uribe reveló que pensó en retirarse de la música

Después de su impacto como participante en A otro nivel de Caracol Televisión, Jessi Uribe se encontraba en una posición en la que pensaba que podía alcanzar sus metas en la música, pero entre 2016 y 2017 sintió que su carrera musical no iba para ningún lado a pesar de sus esfuerzos.

Así lo dio a conocer el santandereano en una entrevista con Tropicana. “Hace como siete años, creo que fue. Estaba decepcionado, como defraudado del mundo musical, y hacía, y hacía cosas, y no pasaba nada. Y ahí decidí como que no quería más”, afirmó. Pese a ese momento de crisis, el artista no se rindió y ahora con su primera gira por Europa está por dar un nuevo salto en su carrera musical.