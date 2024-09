La periodista Érika Zapata realizó inusual revelación por el Día del amor y la amistad: “Tengo 28 años y nunca he tenido novio”

Los criminales, además, habrían suplantado su identidad - crédito @erika_zava / vía Instagram

La periodista Érika Zapata, presentadora de La Finca de Hoy y de noticias matutinas en Medellín en Noticias Caracol, hizo una revelación que, en la red social X, puso a reaccionar a más de uno. La mujer señaló que nunca en su vida ha tenido una relación de pareja, pero no lo escribió a modo de lamentación.

La comunicadora dijo que, en cambio, ha tenido una relación profunda con el trabajo y que su familia ha sido su verdadero arraigo emocional. Además, señaló que ha aprendido a estar en soledad y a aprovecharla para crecer profesionalmente.

“Se acerca Amor y Amistad, tengo 28 años, nunca he tenido novio y sé que no me he perdido de nada. He tenido tiempo de cumplir mis sueños, enfocarme en la familia y salir adelante. La soledad se aprende a disfrutar de una manera absoluta cuando en silencio te acompañan los logros”, se lee en el trino de la presentadora.

Erika Zapata señala que nunca ha tenido novio - @ericayasmin4/X

Algunos de los usuarios sugirieron a Zapata no hacer públicos detalles tan íntimos de su vida, pues consideran que termina exponiéndose innecesariamente en una red social que no perdona este tipo de coyunturas.

“¿Por qué das tanta papaya exponiendo tu vida personal en las redes? La mayoría de las veces la persona que se expone sale herida.. no sé, un consejo... Tómalo o déjalo seguir”, escribió uno de los cibernautas.

Erika Zapata reveló a que debe su cambio físico - crédito @ericayasmin4/X

La razón por la que el día del amor y amistad se celebra en septiembre en Colombia

El origen del día de Amor y Amistad en Colombia está directamente vinculado a la celebración de San Valentín. La teoría más popular sobre la historia de San Valentín es la que relaciona la figura del santo, un sacerdote, que vivió en la Roma del siglo III.

El emperador de aquella época había prohibido a los jóvenes contraer matrimonio y ante esta situación el sacerdote Valentín casaba en secreto a los jóvenes enamorados.

San Valentín se celebra alrededor del mundo el 14 de febrero, pero en el país se decide trasladar la celebración al mes de septiembre por estrategia comercial.

Un ramo de flores o una caja de sus dulces favoritos es un regalo ideal para su pareja en día de Amor y Amistad- crédito Freepik

De acuerdo con un artículo compartido por la Alcaldía de Bogotá, los comerciantes de la época estaban preocupados porque las ventas de esta celebración particular eran bajas. La razón de esto era que los ciudadanos no tenían suficientes recursos para festejar la fecha, porque habían gastado la mayoría de sus recursos tanto en las compras navideñas como en el inicio de la temporada escolar.

Frente a estos reclamos de los comerciantes, el Gobierno nacional en 1969 decidió que la celebración, que se daba el 14 de febrero, cambiaría de mes y, desde ese año, comenzaría a celebrarse en septiembre.

Otra de las razones que motivaron el traslado de la fecha fue el hecho de que en Colombia, en septiembre no había una celebración especial. Por eso, se decidió ubicar el Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre.

Para amigos, un álbum de fotos con momentos compartidos es un obsequio especial en día de Amor y Amistad - crédito Freepik

En el país esta festividad no solo celebra el amor entre parejas, como supone ser su tradición, también se ha convertido en una ocasión para fortalecer lazos de amistad y cariño, similar a cómo se celebra en otros lugares, pero con un enfoque particular de la complicidad y el aprecio entre amigos.

De hecho, uno de los juegos que se realizan para la fecha es “amigo secreto”: un grupo de amigos escriben sus nombres en papeles y los ponen en una caja. Se mezclan bien. Cada participante saca un papel y se convierte en el “amigo secreto”, de la persona cuyo nombre sacó. Los participantes dan regalos, tratando de no revelar su identidad.