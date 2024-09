Ola de críticas a Luisa Fernanda W por usar polémica marca para maquillaje

Luisa Fernanda W fue blanco de críticas por usar un producto para las cejas - crédito @luisafernandaw/Instagram

La creadora de contenido, Luisa Fernanda W nuevamente se encuentra en una polémica generada por sus mismos seguidores, que la criticaron por usar una marca de maquillaje que hace unos días se vio envuelta en una polémica legal por el nombre y registro de la marca.

Los comentarios se desataron después de que Luisa publicó un video en el que se está arreglando las cejas con productos de la marca Anyeluz, la misma empresa que hace unos días enfrentó una batalla legal con Angelis, otra marca de cosméticos capilares que se encuentra en la cuerda floja después de enfrentarse a un problema legal por la similitud en los nombres.

La polémica entre marcas explotó después de que la dueña de la marca demandada asegurara que sus productos existen desde antes de la otra línea de belleza; además, explicó que la dueña de Anyeluz tenía conocimiento de eso, por lo que los internautas tildaron a la tienda de competencia desleal, razón por la que cuestionaron que Luisa Fernanda W usara sus productos para maquillarse.

Los seguidores de Luisa criticaron su apoyo a la marca de maquillaje - crédito @luisafernandaw / Instagram

En el video la empresaria pretende enseñarle a sus casi 20 millones de seguidores cómo se maquilla, pero se enfoca en la manera de hacerse las cejas. “Así es cómo me hago las cejas últimamente, todos los productos los encuentras en el perfil de Anyeluz”, escribió en la descripción del post, lo que desató una cantidad de comentarios en donde le reclamaron por usar la marca.

“¿Luisa y tenías que usar Anyeluz?”, “no, aquí no compramos esa marca”, “tantas marcas y usas esa”, “todo iba bien hasta que dijo Anyeluz y no hermana no se puede apoyar a la gente faltona”, “no Lu, Anyeluz no”, “De esa marca no uso así me paguen”, “otra que por plata y amistad le hace publicidad a una marca”, fueron algunos de los comentarios en el video de la creadora de contenido.

Aunque fueron varios los comentarios negativos en el video, Luisa no se pronunció al respecto, esto según algunos de sus seguidores porque tal vez tiene algún contrato con la marca o una cercanía con la dueña de los productos.

Que pasó entre ‘Angeluz’ y ‘Angelis’

El problema entre marcas empezó cuando la dueña de la marca Angelis Belleza Capilar, Alejandra García, compartió un video el 27 de agosto en el que asegura entre lágrimas que por un lío legal su marca dejara de existir por tener un nombre similar, por lo que prohibirían seguir usándolo.

“Esa empresa maneja un eslogan muy bonito que dice: ‘Porque toda merecemos brillar’, pero lo que no entiendo es... Si todas merecemos brillar, porque me están haciendo esto, yo no vendo productos, yo presto servicios”, dijo Alejandra, asegurando que Myriam López, dueña de Anyeluz, incluso trabajo en un momento para Angelis.

La empresaria asegura que fue víctima de competencia desleal por parte de otra marca - crédito @angelisbellezacapilar / Instagram

La empresaria asegura que le parece incoherente haber recibido la notificación legal de su nombre, teniendo en cuenta que ambas mujeres se conocen desde hace tiempo; sin embargo, sí explicó que cometió el error de registrar la marca desde el día que la inició.

“Es mi culpa no haber registrado la marca y apenas lo empecé a hacer el año pasado en el 2023. En diciembre mi abogado me contacta y me dice que me tiene malas noticias porque alguien apeló a mi registro de marca por similitudes en las marcas, y cuando yo vi que se trataba de ellos, pensé que había esperanza de arreglar esto”.

La empresaria explicó que desde hace un tiempo está en busca de lanzar sus productos, por lo que desde hace unos años ha mantenido contacto con algunos laboratorios que se encargan de crear las fórmulas, empaques y estampados, por lo que se contactó con un laboratorio que por mucho tiempo hizo sus productos hasta que se pusieron en contacto con ella para informarle que la sociedad se tenía que romper porque el laboratorio iba a empezar con su propia marca de productos.

“Su marca empezó a coger mucho impulso y mucha fuerza y yo vi que le nombre que ella le puso a la marca tenía similitudes con el mío, pero a mí no me importo, porque realmente ella vende productos y yo presto servicios, y ahora me llega esa apelación en el registro y me doy cuenta de que es el mismo laboratorio al que yo iba con todas mis ideas y todos mis productos”, dijo entre lágrimas.

La empresaria compartió un comunicado de prensa de sus abogados - crédito @angelisbellezacapilar / Instagram

Alejandra García asegura que la tomo por sorpresa la alegación de la otra marca, teniendo en cuenta que ellos la conocen e incluso trabajaron para su empresa, además en el vídeo añadió que se puso en contacto con ella con el propósito de arreglar las cosas, pero después se dio cuenta que Myriam la bloqueó, razón por la que algunos internautas han decidido cancelar la marca y asegurar que no volverán a comprar en Anyeluz.

Las marcas se encuentran en un camilo legal con el que pretenden desactivar alguna de las dos marcas; sin embargo, tal como lo explica su dueña, Angelis está registrada solo desde el 2023, situación que puede jugar en su contra. Es importante destacar que durante el video, Alejandra no menciono el nombre de la otra marca.