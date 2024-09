Nicky Jam revivió el emotivo reencuentro que tuvo con su madre cuando cumplió 20 años sin verla: “Un sueño cumplido”

Nicky Jam revivió el emotivo reencuentro que tuvo con su mamá cuando cumplió 20 años sin verla - crédito @nickyjam y @ysabelcaminero/Instagram

Cuando era una adolescente, Ysabel Caminero Madera, madre de Nicky Jam, fue deportada de Estados Unidos hacia República Dominicana por problemas con las autoridades, razón por la que el artista urbano perdió el rastro de su progenitora a quien logró encontrar 20 años después.

Recientemente, el cantante de reguetón radicado en Miami fue tendencia al declarar su apoyo a la campaña de Donald Trump, que generó todo tipo de reacciones, en especial por sus orígenes latinos, y por revivir el momento en el que sintió que cumplió el sueño más grande su vida al reencontrase con su progenitora.

El emotivo encuentro ocurrió en 2015, 20 años después de haber perdido contacto con ella; el intérprete de Voy a beber y Hasta el amanecer logró abrazar de nuevo a su progenitora, de quien no se ha separado desde entonces.

Nicky Jam recordó cómo se reencontró con su mamá, tras 20 años de no verse - crédito @ysabelcaminero/Instagram

“Con la intención de encontrarla, yo le decía a mi mánager que hiciéramos conciertos en República Dominicana y me decía que sí, pero había que esperar un buen negocio. Sin embargo, yo le dije a él que no importaba lo que nos ofrecieran y que podíamos, incluso, aceptar la peor oferta. Y así fue, fuimos a cantar y cuando se acabó el show me dijeron que una señora, a las afueras del evento, estaba diciendo que era mi mamá. Así fue como nos pudimos volver a encontrar después de mucho tiempo”, compartió el cantante de raíces dominicanas con en entrevista con Vea.

Nicky trajo a su mente el especial momento cuando le preguntaron por esos sueños que tiene pendientes por cumplir, asegurado que su más grande deseo lo tenía realizado.

“No hay nada que me falte por cumplir y te mentiría si digo lo contrario. He hecho todo lo que he querido: quería cantar en la Copa Mundial, lo hice; quería actuar en Hollywood, hice dos películas; quería hacer una serie de mi vida, la hice; quise cantarles a miles de personas y también lo hice. Tengo que darle las gracias a Dios por todo eso y porque no hay nada que tenga pendiente por ahora”, afirmó en la misma entrevista.

Así se separó Nicky Jam de su madre

Según contó el artista que tras una pausa de tres años en la escena musical lanzó su nuevo álbum titulado Insomnio, cuando era adolescente su mamá fue deportada a República Dominicana por problemas con las autoridades estadounidenses. Desde ese día le perdió la huella y, justamente, fue esta una de sus principales motivaciones para convertirse en un cantante famoso para que ella lo reconociera.

Nicky Jam prometió no separarse más de su madre - crédito @ysabelcaminero/Instagram

“Yo siempre que hacía música y con cada paso que daba en mi carrera, pensaba en que alguien le podía decir a mi mamá en dónde iba a estar yo. Yo sabía que ella estaba en República Dominicana porque en Estados Unidos me dijeron que la deportaron años atrás por un problema que tuvo”, agregó.

Por último el cantante retomó el tema de las metas y objetivos que más lejanos e insistió en gracias a su música ha conseguido realizarse tanto en lo profesional como en lo familiar y personal.

“La realidad es que los sueños cumplidos más importantes y significativos para mí no te los mencioné antes porque muchas veces al hablar uno resume. Uno de estos, y el más importante para mí, fue reencontrarme con mi mamá. Gracias a la música me reencontré con ella”, expresó inicialmente.

Por otra parte, Nicky continúa encendiendo las redes por el tema de su adhesión a la campaña política del empresario Trump y su aspiración de regresar a casa blanca pues a pesar que algunos colegas lo han criticado, otros se han sumado a su respaldo.

Donald Trump y Nicky Jam en un mitin de MAGA en Las Vegas, Nevada

A pesar de que Maná tildó de racista a Nicky Jam por demostrar su apoyo al candidato republicano, quien de hecho recientemente afirmó que en caso de ser elegido como presidente llevaría a cabo la mayor deportación en la historia de Estados Unidos, artistas como Anuel AA, de nacionalidad puertorriqueña, también han demostrado su respaldo político a Donald Trump.

“Hablé personalmente con él. Quiere ayudar a Puerto Rico a crecer y tener éxito como país. Así que mantengámonos firmes y unidos. Todos debemos recordar que todo lo que él quiere es seguir ayudando a los latinos en Estados Unidos”, afirmó Anuel.