Líderes regionales del Pacto Histórico harán efectivo el poder constituyente por cesión del CNE

Este lunes 16 de septiembre promete ser un día con bastantes controversias, ya que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene programado sesionar en sala plena para conocer la ponencia con la que se podría emitir un pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente, donde se espera que den a conocer los hallazgos de la investigación que hicieron por presunta violación de topes en su financiación.

No obstante, para el presidente de la República, Gustavo Petro, se trata del inicio de un supuesto ‘golpe’ contra su Gobierno, donde según él se le está violando su fuero como jefe de Estado, ya que el CNE es una entidad “administrativa y política” que no tiene competencias para investigarlo.

“Nos quieren sacar, ya no se aguantan a Petro en la Presidencia. Llegamos a lo mismo de siempre, que no son capaces de aguantarse una democracia, que no son capaces de un acuerdo nacional”, sostuvo en su diatriba de la desestabilización de su administración, durante la denominada Asamblea del Cambio que se realizó en la sede de la Universidad Nacional el pasado sábado.

En ese evento en el que estuvieron más de 7.000 personas en las que estuvieron presentes militantes del Pacto Histórico, la coalición de movimientos de izquierda con la que el mandatario se postuló para llegara a la Casa de Nariño.

Ante esta situación, José Novoa, concejal de esa colectividad en Bogotá, sostuvo que si se llega a dar ese supuesto ‘golpe de estado’ a través del CNE, habrá una movilización popular sin precedentes con la que “harán efectivo su poder constituyente”.

“#Alerta si mañana el @CNE_COLOMBIA formaliza ilegalmente el Golpe de Estado contra el Presidente Gustavo Petro, en todo el país desatamos el poder constituyente por la democracia. #AsambleaPorElCambio (sic)”, publicó en su cuenta oficial en la red social X.

El cabildante anexó en su trino un video en el que se le observa instando a los líderes regionales del Pacto Histórico para que en sus territorios preparen las movilizaciones para defender la elección del presidente Petro.

“Quiero hacerles esta pregunta a los compañeros. ¿Qué vamos a hacer si mañana, eventualmente los señores del Consejo Nacional Electoral terminan perfeccionando ilegalmente el golpe de Estado contra el mandato de todos nosotros, que no es solamente Petro, si no de más de 11 millones de colombianas y colombianos? ¿Que vamos a hacer en las regiones?”, afirmó en medio de los seguidores del jefe de Estado.

Cuesta no alcanzó a concluir su frase, cuando varios de los asistentes respondieron casi que al unísono: “Lo que se tenga que hacer, se hará”.

En la grabación que compartió Cuesta, varios de los líderes respaldaron ese llamado y sostuvieron que se manifestarán. “Contra la casta criminal y corrupta, en Risaralda, en los pueblos, en las veredas, vamos a activar el poder popular”, se le escuchó al representante de ese departamento cafetero.

“Desde Neiva (Huila) si la CNE comete un atropello, activaremos el poder popular”, se les escuchó a otro de los espectadores del concejal.

Incluso se escuchó a una líderesa de los militantes del Pacto en el extranjero: “Desde la diáspora en Madrid (España) haremos las denuncias internacionales en la comunidad tanto nacional como internacional”.

“Norte de Santander presente como nos toque ayudaremos al presidente Petro y trabajaremos por la constituyente”, indicó otro de los representantes regionales de la colectividad de izquierda.

En ese mismo evento, el presidente Petro también hizo una grave denuncia en el que hay un plan criminal para asesinarlo, si fracasa el intento de “tumbarlo” desde el CNE, como ha señalado desde que esa entidad anunció la investigación a su campaña.

“Se los voy a decir: con el billete compraron dos volquetas (...) Una ya debió haber entrado. La idea que tienen es llenar una volqueta con dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerlo volar a mi paso. Ese es el operativo de la muerte”, aseguró.