“Comenzó a golpearme y no tenía cómo defenderme”: Juliana García, expareja del actor Fernando Arango, denunció violencia intrafamilar

El actor Fernando Arango Villegas fue detenido en Manizales por violencia intrafamiliar - crédito @fernandoarangoactor/Instagram

El fin de semana se conoció la denuncia por violencia intrafamiliar por parte de Juliana García, expareja del reconocido actor Fernando Arango. El programa La Red compartió el testimonio de la mujer, que afirmó haber sufrido serias lesiones en su cara y cuerpo, hasta tal punto de que su rostro quedara desfigurado ante los golpes recibidos.

Según su relato, todo comenzó el jueves 5 de septiembre, cuando la pareja compartía con amigos en una reunión social en el barrio Campo Hermoso, de Manizales. Llegaron a casa y Juliana habló unos segundos con su hijo, quien se dirigía a la casa de su novia. Quedaron solos y ya disponían a dormir cuando, en medio de la noche, la mujer escuchó un peculiar ruido: “Me despertó porque estaba orinando el closet y yo le dije: ‘Qué te pasa, cochino’”. Al ver la reacción de su pareja, el actor habría reaccionado, propinándole varios golpes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Comenzó a golpearme y yo no tenía cómo defenderme; mis manos ni siquiera alcanzaban su cara, por lo que decidí salir corriendo y en medio del shock no fue capaz de abrir la puerta para correr hacia la calle”, expresó la mujer al recordar la madrugada de horror que vivió. García asegura que los gritos alertaron a sus familiares, quienes de inmediato llamaron a la Policía.

La víctima denunció abiertamente al actor Fernando Arango como su agresor - crédito @laredcaracol/Instagram

“Yo gritaba mientras él me decía: ‘Te voy a matar’”, recordó la mujer, quien aseguró que el hombre no se detuvo, pese a que las tías de ella comenzaron a gritarle que respetara y no la golpeara.

Mientras tanto, la Policía llegó al lugar de los hechos para aprehender al actor, quien fue llevado a la fuerza por los uniformados al centro de detención. Juliana, por su parte, fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió una valoración por las heridas que le dejó el ataque que le habría propinado su entonces pareja.

“Me hicieron un tac, no tengo fractura, pero estuve dos días hospitalizada. Me golpeó muchas veces, en la nariz, en la sien. En el ojo me golpeó y yo sentí que se me reventó algo y se inflamó, también la mandíbula porque estuve dos días sin poder comer”.

El actor Fernando Arango Villegas y su ex pareja la cual llevaban más de un año de relación - crédito @fernandoarangoactor/Instagram

Por último, le dijo al actor: “Fernando Arango es el culpable de todo lo que me pasó, de los golpes y de la violencia psicológica que sufrí”.

“una persona que no llegué a conocer en realidad en año y medio de relación viviendo con él; pasó a ser un completo desconocido y esta vez interpretó el peor papel de su vida”.

Por otro lado, David Becerra, defensor de Juliana García, mencionó que, en caso de comprobarse el delito de violencia intrafamiliar, Arango podría enfrentarse a una pena mínima de 4 años de prisión, ya que este delito no permite la libertad bajo fianza.

Fotografía del actor detenido por violencia intrafamiliar - crédito Policía Nacional

“Con una condena, el proceso penal concluiría con una sentencia que no permite excarcelación. Estamos hablando de un mínimo de 4 años y, si se considera la gravedad de las lesiones personales, la pena podría depender en gran medida de la incapacidad que sufra Juliana y del daño físico causado. En cualquier caso, es posible que la condena supere los 5 años”, detalló Becerra.

Arango fue llevado ante un juez de garantías para formalizar su arresto, y la Fiscalía le imputó el cargo de violencia intrafamiliar, aunque él no reconoció los cargos. Se le impuso una medida de aseguramiento no privativa de libertad, por lo que quedó en libertad bajo la condición de no acercarse a su pareja mientras continúa el proceso.

Si pasa por una situación similar no dude en comunicarse con las principales líneas de atención de emergencias como el 123 o a la línea Línea Púrpura 018000112137 “Mujeres que escuchan Mujeres”.; está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencias. También, se pueden comunicar ciudadanas y ciudadanos que tengan conocimiento de una situación de violencias.

.