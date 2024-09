Petro puede llamar “asesinos” a los que gritan “fuera Petro”: Presidencia

Afirman que hace parte de su libertad de expresión - crédito Miguel Gutiérrez/EFE

El 5 de septiembre el Consejo de Estado admitió una tutela en contra del presidente Gustavo Petro por asegurar que las personas que gritan “fuera Petro” son “ricos” y “asesinos”. Posteriormente, se informó a la Presidencia que tenía días para responder a esta acción que interpuso Josias Fiesco, activista del Centro Democrático.

Stella Janeth Carvajal, magistrada del Consejo de Estado, admitió la tutela, y ordenó que un tiempo máximo de dos días la Presidencia de la República respondiera a esta acción que exige la retractación del mandatario al tildar de “asesinos” a las personas que han marchado en contra de su Gobierno.

“Infórmese a la parte demandada que en el término de dos (2) días y por el medio más expedito, puede rendir informe sobre los hechos y las pretensiones objeto de la presente acción”, indicó la funcionaria. Por su parte, la presidencia respondió a la solicitud del Consejo de Estado y la abogada Carolina Jiménez, quien es la apoderada de Gustavo Petro, respondió a todos los cuestionamientos; sin embargo, aseguró que la retractación no es válida, ya que el mandatario no se refirió a ninguna persona en específico.

“Ratificando la improcedencia de la presente acción de tutela, se observa que las declaraciones cuestionadas por el accionante no lo individualizaron, no se refirieron a él y tampoco se está indicando o probando de manera clara qué daño concreto le han causado de manera individual y que deban ser protegidas por medio de una acción de tutela. En consecuencia, la ausencia de una individualización en el presente caso evidencia una carencia de legitimación en la causa por activa en cabeza del accionante que obligan a desestimar la presente acción constitucional”, afirma la abogada.

Las palabras del mandatario generaron polémica - crédito cortesía de Foro Ampliado de Reserva Organizada (F.A.R.O.).

Por otro lado, lanzó un contundente argumento al Consejo de Estado, pues “el señor Presidente de la República ha expresado sus puntos en el legítimo ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión del que es titular toda la ciudadanía, ciñéndose a lo establecido y consagrado en la Constitución, sin que se trasgredan sus límites”.

Jiménez le dijo a la entidad que dicha tutela debe ser declarada improcedente, además de negar las pretensiones del integrante del Centro Democrático, que mostró su malestar por la respuesta de la Presidencia, y afirmó que hay una estrategia desde el Gobierno nacional de ampararse en la libertad de expresión. “Donde Petro ve “asesinos” lo que hay es un país unido bajo un solo objetivo: recuperar a Colombia. Mientras a los que reclutan, transportan los secuestrados en los vehículos oficiales les dice gestores de paz”, aseguró.

Y agregó que “la frase “fuera Petro” es el desahogo ante un gobierno indolente, se seguirá escuchando y con más fuerza en los estadios, las calles, los hogares de los colombinos, y se tendrá que retractar”.

Petro tildó de "asesinos" a quienes gritan "Fuera Petro" - crédito Colprensa

Esta polémica se desató luego de las declaraciones de Gustavo Petro durante su participación en la asamblea nacional de la Colombia Humana en Bogotá. “No le gritan a Petro los ricos del país ‘Fuera Petro’. No están reproduciendo el mismo mensaje que lanzaron cuando mataron 5.000 militantes de la Unión Patriótica, son los asesinos los mismos que gritan fuera Petro”, aseguró en su intervención.

Así mismo, añadió que “no se pueden aguantar que alguien con café de leche en la piel y que no es de sus familias y que no le interesa ser de sus familias, ni conquistar una esposa de sus familias, ni meterse a sus clubes, ni comprar sus acciones; que les ha exigido hablar de tú a tú y mirando a los ojos y de frente y no con la puñalada trapera a la que estaban acostumbrados”.