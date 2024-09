Patrullero de la Policía que asesinó a un perro en Manizales da su versión de lo sucedido: “Mátenlo”

El pitbull habría atendido órdenes de su cuidador para atacar al uniformado - crédito @ChismeMedellín/X

Unas imágenes grotescas fueron divulgadas en la tarde del viernes 13 de septiembre, tras llevarse a cabo un procedimiento policial en la carrera 1G con calle 48E del barrio San Sebastián, de Manizales (Caldas). En ellas, se observa parte de la situación y el fatal desenlace entre un policía y un perro.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Manizales, hacia las 12:30 p. m., el Comando de Atención Inmediata (CAI) recibió el llamado de auxilio en una vivienda del mencionado sector donde se presentaba una fuerte riña entre un hombre visiblemente exaltado y su hermana.

Inmediatamente, uniformados de la Policía se desplazaron hasta el lugar para atender el caso, donde la mujer alegaba que su hermano tenía una conducta agresiva, por lo que quería golpearla. En efecto, según las autoridades, el hombre se presentó ante los agentes con un arma cortopunzante, con el propósito de también intimidarlos.

El perro habría sido instrumentalizado por su propietario para atacar al uniformado - crédito iStock

El sujeto de 39 años finalmente no ejerció ningún tipo de violencia contra los uniformados; sin embargo, incitó a su mascota, un perro de raza pitbull a hacerlo. El perro estaba en plena calle y sin bozal, a pesar de ser una de las razas que por ley debería usarlo en espacios públicos.

En efecto, la situación se complicó cuando el perro atacó salvajemente al uniformado, colgándose de uno de sus brazos, justamente lo que se logra observar en uno de los videos, al parecer, grabado por uno de los policías. Incluso, “la ciudadana, que inicialmente reportó el caso de convivencia con su hermano, al tratar de separar el canino del uniformado resultó también lesionada por el mismo con una mordedura en la pierna y tobillo derecho”, relataron las autoridades.

En el video se escucha al que sería el cuidador del perro, llamándolo y decir: “Eso es lo que se merecen, por responder lo que no es. Si vio mi patru, pa’ que sepa que las mentiras de un hombre no se dicen con los perros (sic)”. Ante el desespero e impotencia de no poder hacer mucho, el compañero del policía le solicita la autorización a la hermana del hombre de dispararle, a lo que ella asiente, en señal de aprobación, mientras que el hombre contradecía, “no me lo vaya a tocar mi patru (sic)”. Fue entonces cuando el agente le propinó un disparo mortal a la mascota.

Policía de Manizales contó que sucedió en el caso de muerte de una mascota - crédito Policía de Manizales

“Es de resaltar que el compañero de patrulla, al ver que el canino nuevamente atacaba al uniformado, agotó todos los medios para separarlo, y con el fin de prevenir una situación lamentable, ya que en el lugar también se encontraba un bebé de 14 meses de nacido, como último recurso desenfundó su arma de fuego y propinó un disparo al canino, ya que no le quería soltar la mano al uniformado; esto en virtud al artículo 166 y 167 de la ley 1801 del 2016 y resolución 02903 del 2017 uso de la fuerza y empleo de las armas de fuego (sic)”, indicó el comunicado.

Durante el procedimiento, señalaron que dos menores de edad fueron aprehendidos por “el delito de obstrucción a la función pública articulo 429 D Código de Infancia y Adolescencia”. Mientras que el hombre y propietario de la mascota fallecida fue trasladado a un Centro de Traslado de Protección (CTP), debido a que su actitud empeoró por la muerte del canino.

Por su parte, agregaron que el uniformado que fue víctima del ataque del perro fue enviado a un centro asistencial para la valoración de sus heridas y le dieron cinco días de incapacidad médica. “El comando de la Policía Metropolitana de Manizales invita a la comunidad a denunciar cualquier situación que vulnere la seguridad y tranquilidad a la línea 123 o por medio del número del cuadrante más cercano”, puntualizaron las autoridades.