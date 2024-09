Rechazan ataque a conductora de grúa en medio de una inmovilización de un bicitaxi: habrá acciones legales contra el agresor

En lo corrido del año han sido al menos nueve funcionarios de grúa atacados por ciudadanos furiosos. Imagen de referencia de una trabajadora junto a una grúa en Bogotá - crédito Secretaría de Movilidad

En medio de conflictos en vías de Bogotá, una nueva agresión a un servidor público encendió las alarmas y generó rechazo por parte de las autoridades locales.

El incidente tuvo lugar cuando una operadora de grúa fue atacada por un individuo al no aceptar la inmovilización de su bicitaxi. Este hecho resalta un preocupante patrón de violencia que afecta a los operarios de la distintas entidades relacionadas con la movilidad en la capital colombiana.

La agresión, que se sumó a una serie de eventos similares, tiene a la Secretaría de Movilidad en un estado de alerta. Las autoridades informaron que en lo que va del año se han registrado nueve casos de agresión contra operadores de grúa durante la realización de sus tareas.

Conductora de grúa atacada en Bogotá - crédito captura de video de la Secretaría de Movilidad

La agresión quedó registrada en video

En un video captado por la cámara de seguridad instalada en la cabina de la grúa que conducía la víctima quedó documentado el momento de la agresión.

En las imágenes se observa el momento en que la trabajadora conduce el automotor, en compañía de otro operario del vehículo.

De acuerdo con lo que se ve en el clip, la mujer estaba llegando a estacionarse en el lugar del operativo realizado por funcionarios del Distrito cuando, de manera intempestiva, un ciudadano lanza un ladrillo desde el exterior. La roca rompió el vidrio de la ventana e impacto a la conductora.

Al parecer el impacto fue tan fuerte que la operaria perdió el control de la grúa y sufrió lesiones. El reporte que entregó la Secretaría de Movilidad señala que la mujer “no llegó a su casa” por cuenta de la agresión, por lo que se cree que fue trasladada a un centro asistencial.

Sin embargo, desde la entidad no entregaron mayor detalle sobre el estado de salud de la funcionaria atacada con una roca.

A través de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad Distrital compartieron un comunicado en el que rechazan este tipo de actos.

“¡Rechazamos todos los actos de violencia! Nada justifica la agresión a los servidores públicos que vigilan el cumplimiento de las normas en las vías”, se lee en el documento.

Así mismo, explicaron que la inmovilización del bicitaxi se llevó a cabo porque el conductor no tenía licencia de conducción, placa, ni permiso para conducir el tricimotor.

“Ayer una operadora de grúa fue agredida por un ciudadano que no aceptó el procedimiento de inmovilización de su tricimotor por no portar la licencia de conducción, no tener placa, ni el respectivo permiso para circulación. Todo nuestro apoyo y solidaridad con la mujer trabajadora y responsable que ayer no llegó a su casa por culpa de esta agresión”, añadieron en el comunicado.

Acciones legales contra el agresor de la operaria

Además de expresar su rechazo a este tipo de violencias de las que son víctimas los funcionarios de movilidad en el Distrito, la Secretaría anunció otras medidas en contra del ciudadano que atacó a la mujer.

De acuerdo con lo expresado por la entidad en el documento, ya se iniciaron las respectivas acciones judiciales en contra del agresor, para que sean las autoridades correspondientes quienes se encarguen de impartir justicia en caso de establecer que el ciudadano cometió algún delito.

Publicación Secretaría de Movilidad - crédito redes sociales

“Desde la Secretaria de Movilidad ya iniciamos las acciones pertinentes para penalizar este acto. La ley y las normas nos aplican a todos”, finalizó el comunicado de la entidad.

El Código Penal establece, en su artículo 429, que el “que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años”.