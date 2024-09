Natalia Ponce envío conmovedor mensaje a bailarina Laura Villamil, tras conocer que despertó

Natalia Ponce no dudó en brindarle su ayuda a Laura Villamil - crédito Álvaro Tavera/Colprensa.

La noche del sábado 17 agosto de 2024, quedó marcada en la memoria de la familia de Laura Villamil, luego de conocer el grave accidente laboral que sufrió en medio de una presentación artística en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res, ubicado en Chía (Cundinamarca).

Su recuperación ha sido lenta, pero su familia siempre mantuvo la esperanza de que la joven de 28 años despertara en cualquier momento, acontecimiento que se cumplió el jueves 12 de septiembre. Su hermano, Santiago, notificó a Noticias Caracol que estos últimos días fueron gratificantes gracias al positivo avance y recuperación de la mujer. “No está sedada y solo está controlada con medicamento para el dolor de sus heridas. Puede hablar, muy poco, pero mi familia está muy contenta”, indicó el familiar de la artista.

Ante esta buena noticia, la activista y defensora de Derechos Humanos de las Víctimas AAQ Natalia Ponce de León, que sufrió un brutal ataque con ácido sulfúrico el 27 de marzo de 2014, le envió un mensaje motivador y de aliento a la artista que continúa en su proceso de recuperación.

Frente a los micrófonos de Noticias RCN, Ponce reconoció que sigue de cerca el caso de Villamil, por lo que está al tanto de lo que pueda necesitar una vez salga del estado en el que se encuentra actualmente. “Hola, Laura. Me presento, soy Natalia Ponce de León, a mí me quemaron hace 10 años con ácido sulfúrico. Te he pensado mucho, he seguido tu historia; somos muchas personas mandándote muy buena energía, todo nuestro amor”, expresó.

Y añadió, que: “Nunca olvides que Dios escoge a sus mejores guerreros para vivir las batallas más fuertes, y tú eres una elegida de Dios para esta batalla, para enseñarnos muchas cosas. Estamos pidiendo mucho por tu recuperación, porque salgas pronto de la clínica”.

Indicó que el reto que afrontará en esta nueva etapa de su vida será de aprendizajes, por lo que está dispuesta a brindarle su apoyo en esos momentos. “Acá voy a estar para lo que necesites. Apenas salgas de la clínica espero nos podamos conocer. Seguramente tienes muchas preguntas y yo te puedo ayudar con todo el proceso de tu recuperación y rehabilitación”, apuntó en la citada entrevista.

Debido a que Ponce se ha dedicado a hacer activismo en relación con lo que le sucedió, además de haber tenido especialistas que la ayudaron en su proceso de recuperación, recalcó que la puede relacionar con personas que en su caso han sido verdaderos “ángeles”: “Te puedo poner en contacto con muchas personas; ángeles que han llegado a mi camino, te los quiero compartir. Y sé que de esta vas a salir victoriosa, mucho más fuerte, con un aprendizaje. Te mando un beso muy grande y ánimo”, puntualizó.

Las primeras palabras de Laura Villamil tras un mes de sufrir grave accidente laboral

En entrevista con Noticias Caracol, Santiago Villamil afirmó que los médicos intentaron despertarla en algún momento; sin embargo, cuando lo hacía reaccionaba muy alterada, motivo por el que debían sedarla nuevamente. En un nuevo intento, Laura Villamil no solo despertó, sino que dijo unas contundentes palabras.

“La lograron sentar en su cama y ella con su fuerza interna dijo: ‘Yo mañana camino’, pero es algo que no se puede realizar porque ella debe tener cuidado con sus heridas para no infectarse”, afirmó el familiar de la artista al medio citado.

Agregó que la trabajadora ha sido sometida a al menos siete cirugías, y agregó que faltan muchos más procedimientos para completar su rehabilitación. “A ella tuvieron que raparle la cabeza para sacar injertos del cuero cabelludo y lo que viene son muchas cirugías y tratamientos. Ahí vamos, estamos aferrados a eso”, indicó al medio de comunicación.