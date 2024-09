Epa Colombia le pagó millonaria deuda a Marcela Reyes y esto dijo la DJ que iba a hacer con la plata

Cuánto le pagó Epa Colombia a Marcela Reyes y qué van a hacer con esa plata - crédito @marcelareyes y @epa_kera100k/IG

La farándula colombiana continúa sacudiéndose con la polémica entre Epa Colombia y la DJ Marcela Reyes, las cuales protagonizaron un fuerte cara a cara en el stream organizado por la también influenciadora Yina Calderón hace unas semanas.

Durante este encuentro, ambas personalidades del mundo del entretenimiento discutieron varias de sus diferencias, pero lo que más llamó la atención fue una apuesta millonaria que involucraba 20 millones de pesos colombianos.

Todo comenzó cuando Epa Colombia aseguró que Marcela Reyes la había acusado de haber dañado los muebles de su casa durante una de sus visitas meses atrás. Según explicó la empresaria de las keratinas, estas declaraciones salieron de la boca de Marcela en un momento de tensión. Sin embargo, la DJ desmintió rápidamente la acusación durante la transmisión, asegurando que jamás dijo algo similar.

Marcela Reyes desmintió a Epa Colombia en transmisión en vivo de Yina Calderón - crédito Colprensa y @marcelareyes/IG

Fue a raíz de esto que hicieron una millonaria apuesta, la cual consistía en que si Epa Colombia lograba encontrar un video en el que se viera a Marcela dando esta información y pudiera comprobarlo, Reyes le tendría que pagar una suma de 20 millones de pesos colombianos, pero si no lo lograba, era Daneidy Barrera la que debía entregar esta suma.

“Hagamos una cosa, si aparece el video de los muebles, tú me das 20 millones y yo se los regalo a mis seguidoras, si no, yo te transfiero de mi empresa, los 20 millones de pesos”, planteó Epa Colombia.

En ese momento, ‘Epa’ confiada en la existencia de un video que probaría que Marcela sí la había acusado, planteó la siguiente propuesta, que se formalizó al instante. Sin embargo, después del en vivo de Yina Calderón, el debate entre ambas figuras continuó en redes sociales.

El 6 de septiembre, Marcela Reyes reapareció en sus historias de Instagram y le hizo un reclamo público a Epa Colombia. Con un tono directo y sin rodeos, la DJ pidió que se le pagara la suma acordada, insinuando que el plazo para encontrar el video estaba corriendo y que, hasta el momento, no había ninguna prueba de las acusaciones en su contra.

“Sigo esperando aquí mis 20 millones, Epa. Me avisa para mandarle la cuenta o si me la quiere pasar en efectivo, también me sirve en efectivo. Me avisa que estoy aquí esperando los 20 milloncitos, aunque quedamos en que le iba a dar una semana para que ella esculque todo Internet, pero estoy segura de que jamás me hubiera inventado que Epa Colombia dañó un mueble”, dijo Reyes en su publicación.

Marcela Reyes apostó con Epa Colombia 20 millones de pesos - crédito @enlamovidacol/IG

De todas formas, el tiempo pasó y en otra transmisión en vivo junto a Yina Calderón, Daneidy habló del tema y aseguró que no le iba a pagar la plata.

“Que yo no le he dado los 20 millones a Marcela; mami, ella nunca entregó el carro, que le voy a entregar los 20 millones de pesos. Eso mejor se los regalo a las personas que lo necesitan”, dijo Barrera.

Ante esto y el paso del tiempo sin el dinero depositado, el 13 de septiembre Marcela Reyes volvió a poner el tema sobre la mesa en sus historias de Instagram, reposteando el clip en el que aparece Epa Colombia haciendo esas afirmaciones e indicado que “El mala paga siempre busca excusas para no pagar lo que debe”.

“La verdad me defraudé, pensé y la tenía en otro concepto, aunque hubiera tenido mis inconvenientes con ella por bobaditas que ya son aclaradas, pero siempre como uno la ve tan empresaria, pensé que era una mujer de palabra y seria. Entonces el hecho de que enrede un negocio en el cual ella no tiene nada que ver, que gracias a Dios se comprobó que sí se entregó, no tiene por qué mezclarlo con algo que fue entre las dos. Si yo hubiera perdido esa apuesta, ustedes saben cómo me estuviera quemando Epa Colombia a mí en redes sociales. Yo creo que ya me hubiera tocado hasta empeñar algo si no tuviera la plata”, aseguró la DJ.

Es por esto por lo que Daneidy contestó en su perfil de Instagram que ella sí le iba a pagar y que desde el sábado pasado la está buscando por redes sociales para hacer el depósito, mientras decía que a “Marcela le gusta el escándalo. Yo siempre pago, cansona”.

Epa Colombia aseguró que está buscando a Marcela Reyes desde hace rato para pagarle la deuda de 20 millones de pesos - crédito @epa_kera100k

Finalmente, tanto la DJ Marcela Reyes como Epa Colombia confirmaron en sus respectivas plataformas que la deuda se había saldado, asegurando que los 20 millones de pesos le fueron enviados a la artista a través de una consignación por el banco Bogotá.

En cuanto a lo que va a hacer Reyes con esa millonaria suma, reveló que va a pagar un millón de pesos que se los prometió a una niña en Ciudad Bolívar. Unos premios que dijo que iba a dar en efectivo para unos ganadores, pero el resto se lo va a quedar ella porque se los merece, según confirmó.