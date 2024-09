Jerry y Karoline, del ‘Desafío’, terminaron peleando después de una prueba: “Para qué me trajiste o qué, de cartón?”

Jerry y Karoline protagonizaron una fuerte discusión tras ganar un reto - crédito @yerrykarth - @karoline_artunduaga/Instagram

El equipo Carlos ‘el Pibe’ Valderrama, a pesar de haber ganado todas las pruebas recientes del Desafío XX, enfrentó una tensión entre sus participantes.

Durante la prueba de sentencia y servicios, una victoria no logró apaciguar los ánimos entre Jerry y Karoline. La Dj del equipo, le reprochó al deportista que ganó la edición del reality en 2019 la falta de concentración y la necesidad de perfección en las pistas, lo que provocó la molestia del costeño, que esperaba una felicitación por su desempeño, a pesar de las demoras.

Karoline expresó en público su respaldo a Kevyn y eso molestó a Jerry - crédito @karolinedesafioxx/Instagram

La situación se intensificó después de una llamada de Andrea Serna. Durante la conversación, la neivana sugirió que Kevyn podría ganar la competencia, algo que Jerry interpretó incorrectamente, acusándola de regalar la copa. Karoline respondió pidiéndole a su compañero que se relajara y “no meterle presión”, lo que provocó que la discusión continuara frente a todo el equipo.

El deportista cuestionó si su presencia era necesaria, sugiriendo que sus habilidades eran tan válidas como las de Kevyn.

“Esa respuesta no estuvo correcta (...) ¿Vas a regalar la copa? (...) Ajá ¿y yo no soy hombre aquí? ¿Entonces para qué me trajiste aquí? ¿De cartón?”, respondió Kevyn.

Por otro lado, el respaldo de la atleta a Kevyn quedó claro cuando, frente a las cámaras, afirmó que este competidor no había tenido una pista en la que no se destacara. La Dj expresó que el exnovio de Natalia podría ser el ganador de esta temporada del Desafío y que estaría feliz si así fuera.

Karoline y Jerry discuten después de que la deportista elogiara a Kevyn - crédito @desafiocaracol/Instagram

“Para mí es el mejor competidor que tiene el Desafío 20 años. Este hombre no ha tenido pista mala, pista que toca, pista en la que destaca, y yo a él le he dicho que es uno de los favoritos. Este hombre podría ser el ganador y yo estaría muy feliz donde así fuese”, expresó la competidora de Neiva.

Estas declaraciones generó una mayor problemas con Jerry, que insistió en la importancia de sus propios méritos y del poder de las palabras: “La palabra tiene poder ¡Ojo! El Universo escucha ¿oíste?. Aquí estoy yo también y los dos somos uno” y Karoline le respondió: “Yo sé que soy la mejor, pero me estaban preguntado por Kevyn”.

Los comentarios de los televidentes acerca de las declaraciones de la deportista sobre Kevyn y su discusión con Jerry no se hicieron esperar en las redes sociales: “Esa Karoline no le da ni pena ombe, se la pasa formando discordia hasta con Jerry pero él siempre la pone en su lugar Jajajaja”; “Like si quieres que se quede Jerry y se vaya la fastidiosa insoportable de Karoline”; “Karoline siempre critica a los demás y nunca reconoce que es grosera y soberbia a la hora de decir las cosas”; “Jerry debería abandonar a Karoline y dejarla viendo un chispero por inmamable, eso sí sería un plot twist”; “Me encanta que Jerry le dé dosis de ubicatez a Karoline la mitómana”; “Mi vida si Jerry se cansa de Karoline, la deserta, y Karen y Olímpico tienen que volver al juego”.

El deportista le reclamó a Karoline después de una prueba - crédito @yerrykarth/Instagram

A pesar de las disputas internas, el equipo Pibe ha mostrado una racha victoriosa. Sin embargo, el ambiente se ha visto afectado por las eliminaciones de Olímpico y Karen, quienes ocupaban chalecos de sentencia.

En un episodio reciente, durante el desarrollo de la prueba en el box azul, la dinámica del equipo se mostró complicada. Andrea Serna planteó preguntas incómodas que agitaron aún más los ánimos. La presentadora destacó la opinión positiva de Olímpico sobre Kevyn, lo que llevó a más comentarios y controversias entre los participantes.

Alejo, otro competidor del equipo, también se mostró molesto por las constantes referencias a Kevyn como el mejor de la competencia, añadiendo tensión a un entorno ya de por sí complicado. Declaró enérgicamente que en el Desafío todo debía ganarse, una afirmación respaldada por su propia experiencia en la competencia: “Si no tiene rival entonces que le den el premio de una vez ¿por qué no se lo han dado entonces? ¡Aquí todo hay que ganárselo!”.