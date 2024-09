Daniel Calderón habló cómo conquistó a su esposa Anita Beleño: “Yo le coqueteé mucho tiempo”

El cantante de vallenato reveló cómo inició su relación con la modelo - crédito @anita_beleno/Instagram

Daniel Calderón y Anita Beleño son una de las parejas más conocidas de la industria del entretenimiento. El cantante y la modelo han pasado por diferentes pruebas a lo largo de su relación, que comenzó hace 17 años, aproximadamente, como la vez que se separaron.

La pareja en su momento reveló que la falta de tiempo y comunicación fueron factores determinantes para terminar su relación en 2021.

“Realmente fueron varias cosas. No teníamos una buena comunicación, hecho que no nos permitía expresar lo que sentíamos (…) La calidad de tiempo también fue otro factor. No es mismo estar con tu familia todo el día trabajando a estar con ellos y compartir momentos agradables y memorables, eso marca la diferencia”, explicó el artista vallenato para la Revista Vea.

Daniel Calderón y Anita Beleño se reconciliaron tras tres años separados - crédito @anita_beleno/Instagram

Luego de tres años de estar separados, Calderón y Beleño confirmaron su reconciliación después de asistir a terapia familiar. Sin embargo, esta noticia no fue bien recibida en las redes sociales debido a que los internautas criticaron a la modelo y esto le generó ansiedad y estrés, llevándola a estar internada en una clínica psiquiátrica.

Anita salió bien librada de esta situación y también se comprometió con el cantante. “Las personas merecemos una segunda oportunidad, así como también estamos en el derecho de dar esa segunda oportunidad a aquellas personas que la piden. Pienso que es muy bonito contar con esa nueva oportunidad, ahora mismo lo estoy disfrutando mucho”, dijo Calderón en una entrevista con Buen día Colombia.

Esta pareja que ha sido muy conocida en las redes sociales, contó en una entrevista con la Revista Vea que se conocieron porque los dos estaban relacionados en el mundo del entretenimiento: “Entonces nos fuimos relacionando de alguna manera. Por ejemplo, yo iba a un evento y sabía que ella estaba allá, o prendía el televisor y la veía en su programa ¡Y siempre me encantó!”

El artista vallenato compartió detalles de la ruptura y reconciliación con la modelo - crédito @anita_beleno/Instagram

A pesar de que el cantante tenía claro su gusto por la modelo, a ella le parecía que él era creído: “La relación era más bien distante porque Daniel me caía mal. Me parecía creído y fastidioso. Yo siempre decía: ‘Ay no, ahí está Daniel’, pero mira las vueltas que da la vida y ahora cómo estamos”.

Mientras que el hijo del compositor Iván Calderón, por su parte, recordó que intentaba en muchas ocasiones robarse el corazón de la modelo: “Yo llevaba coqueteándole a ella mucho tiempo, estaba pendiente de lo que le pasaba, iba a sus cumpleaños y andaba muy atento de cosas que, a lo mejor, ella no recuerda hoy en día (...) Yo no sabía que le caía mal, ahora es que me vengo a enterar”.

El cantante de temas de la agrupación ‘Los Gigantes del Vallenato’ como Qué le diré al corazón, Quién eres tú, Borracho beso, Después del adiós, Cómo te atreves y Aventura entre otros no se rindió e intentó buscar las maneras de poder encontrarse con ella e invitarla a salir: “Teníamos una amiga en común y un día, después de que yo llegué de una gira, me preguntó: ‘Ay, hoy cumple años Diana ¿Tú vas a ir?’, yo le dije que sí y ella me respondió que también, entonces que allá nos veíamos. Ella en su inocencia, ¿no?, porque yo iba en lo mío, pensando en qué iba a pasar esa noche con Anita. Esa vez llegamos tarde, ya se había acabado la comida y como que estaban en otro flow, entonces yo le pregunté a Anita si quería ir a un restaurante a cenar”, dijo Calderón para el medio citado.

Daniel Calderón conquistó a la modelo hace 17 años - crédito @danielcalderonn/Instagram

A pesar de que la modelo aceptó la cena, llevó a un amigo a la cita para no estar sola con el artista, pero esto no fue impedimento para Daniel puesto que en la invitación se dedicó a enamorarla: “Ella quedó en shock, no lo esperaba. Pero bueno, con dedicación y constancia la fui enamorando”.