Sergio ‘el Kun’ Agüero elogió a la selección Colombia y comparó su proceso con el de Argentina

Sergio Agüero comparó el proceso de la selección Colombia con el de Argentina antes de sus recientes éxitos - crédito Colprensa

Sergio “el Kun” Agüero elogió a la selección Colombia y ofreció sus impresiones sobre el proceso del equipo bajo la dirección de Néstor Lorenzo, comparándolo con el recorrido que tuvo la selección Argentina antes de lograr el éxito en recientes competiciones.

Agüero destacó las similitudes entre ambos equipos y pronosticó un futuro prometedor para la selección colombiana, según la plataforma digital Stake. Agüero, en su declaración, afirmó que Colombia atraviesa una etapa similar a la vivida por Argentina: “Ningún equipo puede ganar un título sin llegar primero a la final”.

El exjugador de clubes como Manchester City y Barcelona resaltó la importancia de valorar el trabajo que se está realizando con la selección colombiana.

“Tienen un gran equipo y personal muy profesional. Llegará su momento y verán resultados positivos”, comentó durante entrevista con Stake, mencionando el talento que la selección Colombia dispone para conquistar futuros títulos.

A pesar de la intensidad con la que se viven los enfrentamientos entre Argentina y Colombia, Agüero también destacó cómo la tricolor se ha convertido en un rival duro, para su selección, y seguirán siéndolo. En alusión a la reciente derrota en la final de la Copa América en julio de este año, reiteró la fortaleza de Colombia en competiciones relevantes.

Agüero destacó las similitudes entre la Selección Colombia y Argentina, augurando un futuro prometedor para el equipo colombiano - crédito Conmebol

El exdelantero también explicó que el contexto de un partido de clasificación es diferente al de una final, donde no hay margen para ajustar cuentas debido a la presión y la importancia del resultado. “Durante las eliminatorias, querrás asegurarte de llegar a la Copa del Mundo a través de una serie de partidos”, explicó Agüero, destacando la competencia feroz que se da dentro de estas fases clasificatorias.

“Es un contexto diferente. Una final no es una clasificación, hay mucho en juego y no hay posibilidad de ajustar cuentas. He jugado contra Colombia con la ventaja de ser local, tienen mucho apoyo desde la grada y se nota”, agregó el exdelantero del Manchester City y el Barcelona.

Otra observación importante de Agüero fue sobre la capacidad productiva del fútbol colombiano en cuanto al talento de sus jugadores. Citó casos específicos como el de Luis Díaz, que ha demostrado su capacidad reiteradamente, contribuyendo a elevar el nivel del equipo gracias a sus experiencias en Europa. “No es el único; Daniel Muñoz, jugando en el Crystal Palace, también es digno de mención”, mencionó Agüero.

Y sobre el delantero del Liverpool inglés dijo: “Luis Díaz había demostrado su calibre una y otra vez. En cualquier caso, creo que Colombia creció por la propia experiencia de Luis en Europa. Llevó a todo su equipo a otro nivel”, concluyó.

Estas declaraciones de uno de los referentes históricos del fútbol argentino sin duda ofrecen una perspectiva alentadora y llena de respeto hacia el equipo colombiano, indicando que en el futuro cercano podríamos ver frutos de todo el esfuerzo que actualmente está siendo invertido en el proceso de la selección Colombia.

La colaboración entre Luis Díaz y Mohamed Salah, clave para el éxito del Liverpool en la Premier League

Sergio Agüero elogia la sincronización entre Luis Díaz y Mohamed Salah en el Liverpool - crédito Molly Darlington/Reuters

Sergio “Kun” Agüero resaltó la destacada colaboración entre Luis Díaz y Mohamed Salah en el Liverpool, afirmando que su larga permanencia en la Premier League y la sincronización con sus compañeros de equipo es clave para su éxito.

Agüero, quien fuera una figura icónica del Manchester City, sigue de cerca a Díaz debido a su amor por la Premier League. Según mencionado en un evento reciente, la dupla Díaz-Salah tiene una ventaja sobre combinaciones más recientes como Savinho y Doku del City debido a su experiencia conjunta. “Comparar a Díaz y Salah con Savinho y Doku es complicado. Los primeros llevan más tiempo en la Premier y están muy bien coordinados. Aunque Savinho y Doku tienen un gran potencial, aún necesitan tiempo para alcanzar ese nivel”, expresó Agüero a Stake.

La dupla Díaz-Salah tiene una ventaja sobre combinaciones más recientes según Agüero - crédito Adam Vaughan/EFE

El Liverpool ha tenido un inicio de temporada fuerte, lo que según Agüero demuestra su capacidad para mantenerse competitivo incluso tras el final de la era Klopp. “El Liverpool ha comenzado muy bien, mostrando que siguen siendo un equipo a vencer en la búsqueda del título. Sin embargo, la Premier League se basa en la consistencia y es eso lo que determinará quién llegará a la cima al final de la temporada”, añadió.

Mientras tanto, Manchester City y Liverpool continúan siendo los principales contendientes para llevarse el título inglés, aunque el Arsenal también ha mostrado un rendimiento destacado en las últimas temporadas.

Agüero destacó la importancia de la consistencia en el rendimiento a lo largo de la temporada de la Premier League. Recordó que no sólo es crucial un buen inicio, sino mantener un nivel alto durante todo el campeonato.