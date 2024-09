Congresistas denunciaron a Petro ante la OEA y la CIDH por arremeter contra el CNE

El presidente Gustavo Petro aseguró que la formulación de cargos del CNE es una arbitrariedad - crédito Carlos Ortega/EFE y Colprensa

Hernán Cadavid y Óscar Villamizar integrantes de la Comisión de Acusación denunciaron ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión interamericana de Derechos humanos (Cidh) al presidente de la República, Gustavo Petro por sus constantes arremetidas en contra del Consejo Nacional Electoral, sus presiones y amenazas a otras instituciones públicas del país.

“Lo dijimos y lo hacemos: Acudiré cuantas veces sea necesario a instancias internacionales para denunciar la presión, amenaza y chantaje de Gustavo Petro a las instancias que lo investigan a él y su campaña”, se lee en el mensaje publicado por el representante a la Cámara en su cuenta de X.

El congresista denunció al presidente Petro ante la OEA y la CIDH - crédito @hernancadavidma/X

A su vez, los congresistas rechazaron las declaraciones del jefe de Estado en las que aseguró que con la retirada del fuero constitucional por parte del Consejo de Estado y la decisión de ratificar al CNE como organismo para investigar presuntas irregularidades en su campaña, la derecha colombiana busca darle un golpe de Estado a su gobierno.

“Gustavo Petro insiste en que quieren darle un golpe de Estado, pero esto no es más que una maniobra de distracción cada vez que surge un nuevo escándalo que lo involucra”, expresó Villamizar en su cuenta de X.

Así las cosas, la misiva, remitida a Luis Almagro, secretario de la OEA, y a la Cidh, busca llamar la atención de las entidades para tomar acciones pertinentes, ya que “no se puede seguir tolerando la presión y los chantajes del primer mandatario”, indicó Cadavid.

Esta es la carta enviada a la OEA por los ataques de Gustavo Petro al CNE - crédito @hernancadavidma/X

En ese sentido, aseguró que “con la tesis del golpe de Estado en su contra, el presidente Gustavo Petro ha respondido desde su cuenta de X a la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral, la cual busca determinar si su campaña de 2022 violó los topes de gastos establecidos por la ley”, concluyó.

Ataques del presidente Petro contra el Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral

En sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro arremetió contra Álvaro Hernán Prada, del Consejo Nacional Electoral (CNE), al que señaló de estar impedido para investigarlo - crédito AP - Colprensa

En el discurso que dio el primer mandatario en el Encuentro Nacional de Medios Alternativos, Comunitarios y Digitales que se llevó a cabo en el centro de convenciones en Armenia, Quindío, volvió a atacar al Consejo de Estado y al Consejo Nacional Electoral (CNE).

A su juicio, se enfrenta a un golpe de Estado gracias a la desestabilización que provocaron estas entidades al retirarle el fuero constitucional que lo protegía de investigaciones por instancia administrativa y por la investigación a su campaña electoral en 2022 por presuntas irregularidades en los topes económicos permitidos por la ley.

“Pero encima de la Constitución ya ahí hay un golpe de Estado, porque había un fuero integral al presidente que impida que cualquier instancia administrativa lo juzgue y hoy estoy siendo juzgado por una instancia administrativa ilegítima en ese papel porque tres magistrados firmaron un concepto o un fallo, no importa, sin su competencia quitándole el fuero constitucional al presidente de la República sin ley y sin reforma constitucional alguna”, agregó el presidente Petro.

Así las cosas, arremetió contra los investigadores del CNE encargados del proceso en su contra, en especial, contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, a quien catalogó de estar del lado del uribismo.

“Eso no es un error, eso no es inocente, está predeterminado porque inmediatamente entonces una investigación chambona del señor Prada, el que está sindicado de comprar testigos a favor de Uribe y del señor Benjamín, amigo de Alex Vega, poniendo como si hubiéramos superado los topes actos que no estaban en la campaña ni durante la campaña porque el inicio y el final de una campaña lo determina la ley y actos ya por fuera de la campaña como que el pueblo se reunía alegre por la victoria”, destacó.