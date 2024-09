Brian Moreno habló de su primer beso con un hombre en televisión: “La presión la pone uno”

Brian Moreno reveló cómo fue interpretar a un homosexual junto a Variel Sánchez - crédito @brianmorenoz/Instagram

Brian Moreno conversó con Infobae Colombia sobre el reto que tuvo en la nueva temporada de Manes, serie en la que su personaje de Santiago da un vuelco sorpresivo, tanto para la audiencia como para él como actor, pues no se esperaba ese cambio en la historia que lo retó actoralmente.

“No sabría decir si fue un retroceso o una evolución en él, pero sin duda entró en un conflicto que hará necesaria una tercera temporada para poderlo entender”, dijo.

Aparte de la dificultad que tuvo el también músico caleño con las novedades de su papel en esta producción de Prime Video y que fue dirigida por Juan Carlos Mazo, fue el hecho de protagonizar su primer beso con un hombre frente a las cámaras.

“No vi esto como un problema, al contrario, es necesario mostrar cómo las personas nos ponemos limitantes a nosotros mismo sin ninguna necesidad”.

En entrevista con Infobae Colombia, Brian fue enfático en aclarara que en cuanto recibió en sus manos los nuevos libretos para la segunda parte de Manes, no vio reparo alguno, así como tampoco tuvo prejuicios en lo personal ni en lo profesional.

Sin embargo, sí se tomó el tiempo de discutir con sus compañeros de escenas las trabas que se ponía su personaje innecesariamente.

“A mí Santi me gusta mucho y me divierte que él no tiene filtros a la hora de hablar, ni para decir sus chistes ni para opinar lo que piensa. Lo que no me ayudó mucho como actor son esos limitantes que tiene para sincerarse respecto a su sexualidad, pues es un hombre casado y con una familia a la que no quiere lastimar”, comentó.

Contrario al personaje de Variel Sánchez, actor que le da vida a Marcel, un hombre abiertamente gay que disfruta al máximo de su gusto por los hombres sin reservas, Santiago es un ejecutivo que luego de varios años de casado empieza a descubrir nuevos gustos que se niega a explorar.

“El personaje de Variel permite mayor libertad. A partir de cómo es Marcel, una persona mucho más extrovertida que no tiene problemas en este caso con su sexualidad, mientras mi papel es el de un hombre cohibido que lleva muchos años escondiendo lo que en verdad siente. Él no se olvida de quién es y trata de mantener esa imagen ante su grupo de amigos, tiene una esposa que protege. Santiago piensa que revelar su verdad es derrumbar su vida, perder sus núcleo familiar y laboral por simplemente cambiar su orientación sexual”.

Si bien Brian no confirmó que vaya a existir una tercera temporada de esta serie que recién estreno su segunda parte, en medio de su conversación con Infobae Colombia si dio pistas sobre la posible continuidad de esta historia de Prime Video, ya que mencionó que el público deberá esperar a una siguiente parte para ver cómo avanza el romance entre Santiago y Marcel, personajes que inician un amorío a escondidas.

“Lo que le falta a Santiago es más aceptación de lo que es realmente él, es esa misma aceptación que nos falta a todos como personas para dejarnos ver cómo en realidad somos. Yo llegué a la conclusión con mis colegas que esa presión que él siente es la misma que se refleja en la sociedad en la que cada quien se pone esa carga sin necesidad, por que la realidad es que su entorno le dice nada si no que él quién piensa que sí”, añadió Brian.

Tanto Santiago, como el resto de personajes de Manes 2 se ven expuestos y vulnerables por cuenta de situaciones que los pone entre la duda de ocultar la realidad o mentir, sin embargo, para Brian Moreno ambas situaciones son incorrectas, pues él prefiere la sinceridad.

“Eso me ‘omitir no es mentir’ no aplica, si el hecho ya te está generando una culpa es porque hay algo detrás que no está bien, yo si pienso que es mejor hablar y avanzar. Uno debe ser leal en todo el sentido de la palabra”, afirmó Moreno.

