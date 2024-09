Conductor murió atropellado por cruzar la calle para acompañar a una pasajera: los agresores huyeron

Las autoridades locales han iniciado una búsqueda de los responsables del atropello. Juan León perdió la vida al intentar regresar a su bus tras asistir a una pasajera - crédito Superintendencia de Transporte.

Juan León, conductor de un bus de servicio intermunicipal de la empresa Velotax, falleció la noche del martes 10 de septiembre tras ser atropellado por un vehículo no identificado en el tramo vial entre Gualanday y Chicoral..

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7 de la noche en el kilómetro 7+980 de la calzada izquierda, cuando León regresaba de acompañar a una pasajera a cruzar la carretera.

Las primeras versiones indican que una pasajera del bus pidió ser dejada en un punto específico de la vía, y León decidió ayudarla a cruzar de manera segura, según testimonios de los pasajeros recogidos por Ecos de Cobeima. Al regresar a su bus, fue arrollado fatalmente por un vehículo, cuyos ocupantes no detuvieron su marcha y huyeron del lugar sin prestar auxilio.

Los paramédicos que llegaron al lugar del accidente encontraron a Juan León sin signos vitales, e intentaron reanimarlo, sin éxito. La gravedad de las lesiones sufridas causó su muerte instantánea, detallaron fuentes testimoniales y algunos medios de comunicación locales.

El conductor intentaba ayudar a una pasajera a cruzar la carretera cuando fue embestido por un auto. Pese a los intentos de reanimación, perdió la vida al instante - crédito archivo Colprensa

En redes sociales, conocidos de Juan León señalaron que era residente de Bogotá y que, tras su muerte, deja una esposa y dos hijas, quienes ahora enfrentan la devastadora pérdida.

“Venía de Ibagué. De Gualanday para acá empezó una vieja a decir que no viajaba y que no viajaba, entonces él le dijo que no la dejaba sola y que la ayudaba a pasar la calle... Lo mató en seco. El del carro se voló”, comentó un testigo del hecho en conversaciones con El Olfato.

La víctima era un operario conocido y respetado en su comunidad, según afirmó el medio mencionado. La noticia de su fallecimiento ha causado un profundo impacto entre sus compañeros de trabajo y los usuarios de Velotax, la empresa de transporte para la que trabajaba.

Las autoridades locales, incluyendo la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía del Tolima, están investigando el incidente para identificar al vehículo y los responsables del atropellamiento. Un pronunciamiento oficial por parte de estas entidades se espera en los próximos días para proporcionar más detalles sobre el trágico suceso.

Caos vial en Ibagué: accidente con ambulancia deja siete heridos

El caos vial en Ibagué dejó un saldo de siete personas heridas tras una colisión entre una ambulancia y un taxi, de acuerdo con el secretario de movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez. El incidente tuvo lugar en la carrera Quinta con calle 29, una de las arterias más transitadas de la ciudad, en horas de la tarde del pasado 27 de julio.

Un choque entre una ambulancia y un taxi generó conmoción en una de las principales vías de la ciudad de Ibagué - crédito Colprensa

Según las autoridades locales, el taxi no cedió el paso a la ambulancia que se trasladaba con la sirena encendida, ocasionando el violento choque en la intersección de la calle 29. El impacto dejó a tres ocupantes del taxi heridos: el conductor y dos pasajeros.

Por otro lado, el accidente también afectó al conductor de la ambulancia, a un tripulante y a dos personas más que se encontraban en dicho vehículo, sumando un total de siete lesionados.

Un testigo del incidente señaló que el choque fue de tal magnitud que se escuchó a varios metros de distancia. Los primeros servicios de emergencia arribaron rápidamente al sitio para prestar asistencia a los heridos, quienes fueron trasladados a centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

El conductor de la ambulancia, el tripulante y dos personas más también resultaron heridos - crédito Colprensa

El accidente provocó una significativa interrupción del tráfico, ya que ambos vehículos quedaron bloqueando la carrera Quinta, lo que generó caos y retrasos en la movilidad. Testigos manifestaron que los accidentes de este tipo son comunes en la zona debido a la imprudencia y a los excesos de velocidad.

Actualmente, se espera la intervención de los agentes de Tránsito y de la policía de Ibagué para asegurar el área y restablecer la circulación vehicular.