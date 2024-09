Trabajadora sexual reveló los “verdaderos” motivos del ataque con granada que dejó 10 heridos

Los ciudadanos mostraron los estragos del ataque terrorista - crédito @hazblehidy / X

Los ataques con granadas son cada vez más frecuentes en Bogotá, generando una seria preocupación y angustia en sus habitantes, pues los autores serían poderosas bandas criminales que operan en diferentes punto de la ciudad.

Los hechos más recientes se registraron el martes 10 de septiembre, en la localidad de Kennedy, en el sur de la capital colombiana. El primero en reportarse ocurrió hacia las 6:07 p. m. en la calle 38 sur con la avenida Ciudad de Cali, en el barrio María Paz, donde un motociclista lanzó el artefacto explosivo, dejando un saldo de 10 heridos, cuatro hombres, dos policías y cuatro mujeres, de las cuales una de ellas perdió un ojo y se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica de Occidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De otro lado, en horas de la noche, exactamente en el barrio El Amparo, de la misma localidad, se reportó la muerte de un hombre que, al parecer, cargaba una maleta con explosivos. Se tropezó, cayó y explotó debido al peligroso cargamento que llevaba cuestas.

De este caso, se conoció que el fallecido correspondía al alias de Costeño, que contaba con un amplio historial criminal relacionado con porte ilegal de armas y estupefacientes.

El mandatario capitalino dio detalles de lo ocurrido en el sector - crédito Alcaldía de Bogotá

Retaliaciones por no pagar extorsiones

De acuerdo con el testimonio de una habitante del sector a City Tv, estos hechos estarían atribuidos a la negativa de pagar extorsiones,. Señaló con nombre propio las supuestas estructuras responsables. “Es claro, esto es una evidencia de que fueron los de Satanás o los del Tren de Aragua, esto es clarísimo. Porque últimamente ya nadie les quería dar plata, ya todos estábamos revelados y ya se había acordado que el que estuviera cobrando lo íbamos a denunciar”, expresó la mujer, que se desempeña como trabajadora sexual del sector.

La mujer agregó que tanto ella como sus compañeras de trabajo han sido amenazadas y agredidas cuando no cumplen con las cuotas extorsivas semanales pactadas. “Un grupo grande de mujeres de El Tren de Aragua. A la que no paguen, la cogen en gavilla. Son varias, cogen palos y con esos palos le pegan a las que no paguen”, sentenció la mujer al medio citado.

El atentado con granada habría ocurrido por el supuesto no pago d extorsiones - crédito Colprensa

Cabe destacar que, la versión oficial que ha entregado el alcalde de la ciudad, Carlos Fernando Galán, es que se trataría de una retaliación contra la fuerza pública que opera en la zona. “Tienen que ver con una retaliación, creemos nosotros, por cuenta del impacto que ha tenido la política de seguridad que ha afectado estas estructuras criminales en territorio”, reveló.

Apuntó que las operaciones judiciales que se han llevado a cabo han dejado más de 90 capturas de miembros de grupos delincuenciales que operan en dicha localidad junto con 15 de sus cabecillas. “Todo indica que iba dirigida a la policía, a los dos policías que estaban presentes en ese punto”, recalcó el mandatario capitalino.

Gaula Militar llegó a Kennedy a reforzar la seguridad

Entre tanto, las Fuerzas Militares anunciaron la llegada de 70 comandos del Gaula Militar al barrio María Paz de la mencionada localidad para reforzar la seguridad tras el hecho violento.

“Cerca de 70 hombres y mujeres, con capacidades y entrenamiento diferencial se encuentran a esta hora recorriendo las calles, dialogando con los comerciantes de la zona y adelantando las coordinaciones con las autoridades competentes con el objetivo de ubicar a sus unidades en puntos y lugares estratégicos y así prevenir cualquier acción que pueda alterar la normalidad y cotidianidad”, apuntaron las autoridades mediante un comunicado.

Gaula Militar está en la localidad de Kennedy para reforzar la seguridad tras atentado - crédito @FuerzasMilitares/X

Asimismo, invitaron a la comunidad a entregar información certera que permita dar con la captura de los responsables. “Las Fuerzas Militares dispusieron de las líneas gratuitas nacionales 107 Contra el Terrorismo y 147 del Gaula Militar, para que la ciudadanía, con absoluta reserva, pueda aportar información que conduzca a la identificación y ubicación de los responsables del hecho ocurrido este martes”, puntualizaron.