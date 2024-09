Sara Uribe habló del ciberacoso y de su impacto en la salud mental: “Muchos de nosotros hemos intentado hasta suicidarnos”

La presentadora relató los comentarios que recibe a diario en sus cuentas, atacándola por distintos motivos y su impacto tanto en ella como en todos los que padecen estas situaciones - crédito @sara_uribe/Instagram

La presentadora e influenciadora Sara Uribe publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se refirió al agotamiento que le produce lidiar a diario con los comentarios negativos que recibe a través de las redes sociales.

En el reel, la paisa mostró varios de los insultos que recibió en su cuenta desde que alcanzó la fama a nivel nacional por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012. Explicó que no solo atacan su figura o sus retoques estéticos, sino también aspectos como su forma de criar a su hijo Jacobo – fruto de su relación anterior con Freddy Guarín –, así como las respuestas que recibe por las opiniones que comparte sobre toda clase de temas.

Aunque al enlistar estos comentarios, destacó en particular la cantidad y hasta la creatividad de varios de ellos, la presentadora vinculó estos mensajes con la manera en que estos van afectando a quien los recibe al punto de albergar pensamientos suicidas. Al respecto, señaló lo profundo del impacto que tienen esta clase de reacciones no solo en su vida, sino en las de todas las personas que deben afrontar el acoso digital. En ese sentido, fue tajante al señalar que nadie debería estar expuesto a recibir esa clase de mensajes en las redes sociales.

La presentadora compartió un video en sus redes sociales generando conciencia alrededor del ciberacoso - crédito @sara_uribe/Instagram

“Si nosotros no somos fuertes y construimos una coraza y formamos nuestro carácter, no vamos a lograr sobrevivir a todo esto”, declaró la presentadora, añadiendo: “Porque es verdad, muchos de nosotros hemos intentado hasta suicidarnos, pensando en dejar de vivir por la presión que representan estas minipantallitas y las opiniones de todas las personas que estamos siempre detrás”.

En ese sentido, la presentadora invitó a sus seguidores a que sigan adelante, a pesar de los comentarios de los demás. “Siempre va a haber alguien ahí detrás, juzgándote (...) ¿Te critican? Hacelo con más ganas, sentate a ver mi proceso, no te quedés con ganas de hacerlo, también criticame. Te lo digo yo, que he sobrevivido a todo”, manifestó.

El clip, publicado el pasado martes 10 de septiembre, se lanzó como parte del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, al que se sumó la antioqueña.

Sara Uribe se cansó de una acosadora y la expuso en redes sociales

En varias oportunidades, Sara Uribe fue tendencia por responder a quienes la atacan en redes sociales - crédito @sara_uribe/Instagram

Precisamente durante la última semana, la presentadora y modelo fue un nombre muy comentado entre los usuarios debido a que compartió una serie de capturas de pantalla en las que exponía el perfil de alguien que durante años la venía hostigando con toda clase de comentarios en su contra que, según dejó ver la presentadora, datan desde agosto de 2022.

La paisa difundió en sus historias instantáneas los repetidos mensajes que le dejó una usuaria en los que le recriminaba por cualquier cosa relacionada con ella. “Hable normal, deje de ser tan postiza”; “Ps tonta cosa imposible q descaro filtro jaja (sic)”; “Que pestañas usas”; “Ya estás vieja”; “Deje de ser tan postiza para hablar eso para una sardina, pero ud Sara ya de eso no tiene ud por sus cirugías pero ud ya está vieja (sic)”; “No pero así no es deja tu grosería que en unos añitos jmjjj”; “Pura cirugía”; “No seas tan falsa y tan postiza para hablar que no te queda (sic)”, fueron algunos de ellos.

Junto a la captura de estos mensajes, Uribe publicó la foto y nombre de usuario de la cuenta que le hostigaba, y le extendió una invitación a sus seguidores para que tomaran cartas en el asunto. “Buenos días, mis amores, tengo una misión. La señora Lalana, creo que no está muy bien y necesita amor, me ayudan? (sic)”, expresó, y luego afirmó que “Antes es que uno puede ser costosa y fabulosa, con tanta resentida y envidiosa en la vida y pendiente de uno”, escribió.