Pirry encendió las armas en redes sociales al aparecer con un parche en su ojo: “Ya estoy en edad de mantenimiento y repuestos”

El documentalista reveló que debieron vendarle su ojo derecho luego de que un chequeo médico - crédito @pirryoficial/Instagram

Guillermo Arturo Prieto, más conocido como Pirry, marcó una época en la televisión colombiana. Su propósito de mostrar los lugares más paradisíacos del planeta – a menudo mientras él practicaba buceo o deportes extremos –, pero también las situaciones más dramáticas de injusticia social, le ganaron el reconocimiento en el medio, especialmente cuando se emitieron sucesivamente en el Canal RCN los programas El mundo según Pirry y Especiales Pirry.

Tras su salida de RCN en 2015 y un breve paso por Red +, el boyacense concentró sus esfuerzos en las plataformas digitales, y particularmente en su canal de YouTube, en el que aprovecha para abordar distintos temas relacionados con la vida nacional, o con el medio ambiente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El julio pasado, luego de una de sus acostumbradas sesiones de buceo, Pirry contó que venía sufriendo de sangrado y fuertes dolores de cabeza cada vez que retornaba a la superficie producto de la presión en medio de sus ojos.

Al hacerse un chequeo médico contó que el especialista detectó que tenía una vía nasal obstruida a la altura del hueso etmoides, ubicado en el cráneo. Por este diagnóstico se debió someter a una operación con el fin de eliminar el elemento que obstruía su vía respiratoria. Pero lejos de mostrarse alarmado en ese momento, Pirry explicó que la cirugía le permitiría sumergirse todavía más profundo en el agua de lo que lo venía haciendo hasta entonces.

Tras someterse a la intervención, el boyacense sorprendió a sus seguidores al aparecer en una publicación con un parche en el ojo derecho, motivando preguntas acerca de qué le sucedió. Fue más tarde, por medio de un reel en su cuenta de Instagram, cuando Pirry contó que la cirugía tuvo una complicación.

“¿Qué tal el parchesito? No alcancé a salir de la cirugía y del etmoides y toda esa vaina que me hicieron por acá y ¡Tin! Una catarata. Ya estoy en edad de mantenimiento y repuestos”, explicó con sentido del humor.

Pirry señaló que luego de la primera cirugía le detectaron una catarata en su ojo derecho - crédito @pirry/Instagram

El realizador tranquilizó a sus seguidores y aseguró que todo estaba bien luego de realizarse el chequeo médico de la cirugía del etmoides, contando que el doctor a cargo de su caso “es una autoridad en estos temas de las vías aéreas”. En la grabación se mostraron partes del examen de chequeo, particularmente la sonda que le insertaron a través de su nariz. “Me metieron una cámara otra vez hasta el hijuepucha, pero bien. Todo bien”, expresó.

Luego, Pirry sorprendió al quitarse el parche, contando que ya había superado la incapacidad por la catarata y que retomaría el buceo en breve, “pero esperando que ya no salga echando sangre”. Ante esto se mostró optimista de poder retomar una de sus pasiones, “Estoy muy feliz, contento, y en el viaje que viene voy a estrenar estos cambios”, dijo.

Por último, Pirry agradeció a sus seguidores por todo el apoyo que le brindaron durante las últimas semanas tras dar a conocer su estado de salud. “Se siente uno acompañado y respaldado por ustedes, que para ustedes es este trabajo”, sentenció.

El impactante relato de Pirry de un accidente que lo dejó cerca a la muerte

El comunicador boyacense habló de una experiencia personal que le obligó a reevaluar su vida - crédito @pirryoficial/Instagram

Esta forma de abordar su situación de salud parece ir acorde con una anécdota que contó el boyacense en 2023 en la que comentó que pasó por una experiencia cercana a la muerte. Inicialmente, explicó que “Andaba un poco aburrido porque los 50 pesan” a modo de contexto para lo que sucedió después.

“Un día estoy arreglando unas vainas en el baño, subido a una escalera chiquita. Dejé una pata de escalera encima de una toalla, la escalera salió volando, la cabeza fue a dar al piso y esta fue la herida que me hice”, señaló, mostrando un corte en el parietal derecho, justo arriba de su oreja.

Por suerte, para Pirry, su hermana estaba de visita ese día en su casa y pudo socorrerlo. “Yo no me acuerdo de nada, como hasta un día y medio después. Me hicieron una serie de exámenes. El neurocirujano me pidió otros exámenes, incluido un encefalograma”.

Aunque la situación no pasó a mayores, más allá de una serie de exámenes a los que se debió someter, el documentalista confesó que eso representó un cambio radical en su vida.

“Cuando desperté, vi la magnitud de la herida y lo fácil que se te puede ir la vida... ni siquiera tiene que estar haciendo un deporte de riesgo. Hoy estás, mañana no sabes si vas a estar. Y a veces energía y vida se le van pasando, no en lo que uno puede tener o podría lograr, sino en lo que uno no tiene o lo que a uno no le tocó. No hace los proyectos esperando que las cosas le lleguen a la casa (...) Pero si usted se puede levantar hoy y tiene salud, usted podría lograr cualquier cosa. Eso es algo que uno debería agradecer inmensamente”, recalcó.