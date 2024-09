Mónica Rodríguez cargó contra los jugadores argentinos tras la victoria de la selección Colombia en Barranquilla

La presentadora estuvo pendiente del partido por Eliminatorias y tras el final del partido cuestionó duramente a los jugadores argentinos por sus declaraciones - crédito monyrodriguezoficial/Instagram

Pese a tratarse de un día entre semana y en medio del horario laboral, los colombianos no se perdieron las incidencias de lo que ocurría en el estadio Metropolitano de Barranquilla en la tarde del martes 10 de septiembre. A dos meses de su derrota en la final de la Copa América ante Argentina, la selección Colombia demostró que su presencia en la gran final del torneo no fue mera casualidad, haciendo respetar la localía y superando a los actuales campeones del mundo por 2-1 en un juego muy disputado.

La victoria fue muy celebrada en la casa de la Tricolor, pero también cobraron relevancia los gestos de varios de los jugadores argentinos, molestos por la derrota. Uno de los más evidentes para los que siguieron la transmisión fue el de Emiliano Martínez, el arquero de la Albiceleste, que mientras se retiraba del campo de juego golpeó una cámara con una cara de visible molestia, lo que provocó la respuesta de Mónica Rodríguez.

El Dibu es un rostro que genera resistencia entre buena parte de los colombianos, particularmente luego de su actuación en las semifinales de la Copa América de 2021, en la que provocó a Davinson Sánchez y Yerry Mina antes de detener sus cobros, y luego atajó un tercer penalti cobrado por Edwin Cardona.

La antioqueña no tuvo reparos en celebrar los goles de Yerson Mosquera y James Rodríguez, pero ante las reacciones de los contrincantes y tras finalizar el encuentro, comentó en su cuenta de X que “Creo que lo único que nos une como país es la rabiecita que le tenemos al Dibu”, una vez se difundió el momento en que el guardameta del Aston Villa golpeó la cámara de la transmisión.

Más tarde reaccionó a los comentarios de Rodrigo De Paul, el capitán de Argentina, ante la ausencia de Lionel Messi. El volante del Atlético de Madrid cuestionó el horario al que tuvieron que jugar (3:30 p. m.) en el sol y el calor de Barranquilla. “Estamos acostumbrados a esto: nos trajeron acá a Barranquilla con este horario, en su momento tuvimos que ir a Chile con la altura. Es normal, cada uno intenta sacar ventaja contra la mejor selección del mundo”, expresó en la zona mixta.

En respuesta, la comunicadora expresó que el futbolista “olvida fácilmente las ‘ventajitas’ que les dieron sin pudor en la Copa América. Quejetas”.

Scaloni y Lorenzo hablaron del penalti que sentenció el compromiso

En sus respectivas de prensa los entrenadores se pronunciaron sobre la jugada en la que Nicolás Otamendi impacta con la pierna de Daniel Muñoz dentro del área, por lo que el VAR le ordena al árbitro chileno Piero Maza revisar la jugada, y decreta la pena máxima que cambió la narrativa del partido por el gol de James Rodríguez.

El entrenador de la Albiceleste no ocultó su molestia por la determinación del central. “Pudimos no solo empatarlo, sino ganarlo, pero desde esa jugada del penal que el árbitro vio se jugó muy poco (...) Estoy enojado y no en el sentido de que no nos gusta perder, porque si no después dicen que no sabemos perder. Sí que sabemos perder, nos duele, pero le dije a Muñoz que el único jugador que no protestó en la cancha fue él. A veces te toca para un lado y a veces para nosotros. Es lo que hay. Es triste y lamentable que después del penal lamentablemente no se ha jugado el partido. Eso me molestó, y no tanto el penal, sino que no se haya jugado el partido”, comentó.

Por su parte, Lorenzo se mostró contrario en su posición frente a la jugada. “Yo la vi y me pareció penal. Se lo lleva puesto, cuando Dani engancha lo tocan abajo. Pero bueno, son interpretaciones”, declaró.

La selección Colombia completó 16 puntos en la tabla de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, lo que le permitió subir al segundo lugar luego de que Uruguay no pasara del empate con Venezuela en Montevideo. Los de Néstor Lorenzo quedaron a dos puntos de Argentina, que se mantiene líder de la clasificación.