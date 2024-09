Experto en bienes raíces revela dónde debería arrendar vivienda en Bogotá si su salario ronda los $2 millones

La mente tras Toperty agregó tres sectores a la lista - crédito @toperty_viviendas / X

Con cerca de 7.968.095 habitantes y tan solo 2.776.362 predios en la ciudad, el mercado inmobiliario bogotano resulta desafiante, incluso para asesores de bienes raíces. Entendiendo esto, la mente tras Toperty viviendas se puso a la tarea de responder “dónde arrendar vivienda en Bogotá si se gana 2′000.000 de pesos al mes”, recordando la regla del 40% que, en este caso, implica no destinar más de 800.000 pesos al pago de vivienda.

Propiedades en el occidente, el norte y el sur de la ciudad forman parte del listado que desde la compañía formaron para ayudar en su búsqueda a quienes tengan un presupuesto limitado o una sola fuente de ingresos en el hogar, entendiendo la bien conocida regla de dejar un 60% del salario libre tras pagar los gastos de vivienda.

“Primero: Engativá, porque ofrece una perfecta combinación de accesibilidad y servicios (con apartamentos en arriendo sobre los 737.000 pesos colombianos). Segundo: Suba, porque combina excelentes vías de acceso con buena disponibilidad de servicios, parques y centros comerciales (con apartamentos en arriendo sobre los 776.165 pesos). Tercero: y este me encanta porque combina la buena planeación urbana, excelente distribución de servicios, está lleno de ciclorrutas y es tranquilo. Hablo de Ciudad Verde (con apartamentos en arriendo sobre los 800.000 pesos colombianos)”, explicó uno de sus asesores.

Sin embargo, varios usuarios de la plataforma TikTok se mostraron escépticos, ya que, en su búsqueda, los precios superan por mucho a los de por Toperty. O al menos, es lo que dan a entender en los comentarios, tras días infructuosos de querer encontrar un apartamento en arriendo:

“800.000 vale alquilar una pieza”, “Aclaremos que Ciudad Verde es casi a las afueras de Bogotá”, “Los dueños de viviendas cobran sin compasión y ni hablar de los documentos que solicitan, por poco y piden una certificación de mi bisabuela”, “¿Pero en dónde encuentro un apartamento en Suba por ese valor?”, “No me hagan reír. Les servirá a quienes trabajen cerca, pero de resto puedes pasarte la vida en un bus”.

¿Cuánto debería ganar para vivir en Rosales, Cedritos o Salitre?

El precio de la vivienda, junto con la ubicación y las zonas comunes, son factores clave a la hora de elegir dónde vivir, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín, que figuran en el listado de las más costosas de Colombia y la región, según un informe de la consultora estadounidense Numbeo. Esta información proviene de su Índice de costo de vida actualizado al cierre del primer semestre de 2024.

En un video reciente, el inversionista en finca raíz y creador de contenido Santiago Garzón compartió un análisis basado en “un informe de Juan Sebastián Herrera, especialista en big data del mercado inmobiliario de la Universidad de los Andes”, que revela los ingresos mínimos que necesitaría una persona o una familia para vivir en diversos barrios de Bogotá, desde el exclusivo sector de Rosales (estrato 6) hasta zonas más accesibles como El Tintal (estrato 2).

Según el estudio, en ninguno de los seis barrios analizados el costo de vida mensual es inferior a $2.300.000, lo que representa casi dos salarios mínimos vigentes en 2024. En los sectores más exclusivos, los ingresos necesarios se disparan hasta cifras cercanas a 14 salarios mínimos. En Rosales, por ejemplo, se requerirían ingresos de al menos 18 millones de pesos al mes, seguido por Salitre con $12.600.000, Cedritos con $8.600.000, Ciudad Montes con $4.100.000, Minuto de Dios con $3.800.000, y El Tintal con $2.300.000.

El impacto de estas cifras en redes sociales ha sido considerable. Los usuarios no tardaron en reaccionar con comentarios como: “Si quieres vivir en Patio Bonito, debes ganarte a Jesús, la virgen y todos los ángeles”, o “Y si me gano el mínimo ¿en dónde se supone que puedo vivir?”. Otros cuestionaron las cifras al compararlas con sus experiencias personales: “Yo vivo en Cedritos hace 30 años y por supuesto no me gano eso”, o “Pero si El Dane dijo que con 4.2 millones se es de estrato alto, no entiendo”.