Sergio Fajardo entregó un balance del Gobierno Petro: “Él va contra la cultura ciudadana, contra la civilidad, contra el respeto”

Sergio Fajardo ha sido un duro crítico de las acciones del presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa y redes sociales

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el excandidato presidencial Sergio Fajardo sigue en estado crítico, luego del agarrón que protagonizaron hace tres días en redes sociales, cuando el primer mandatario decidió hacer una alocución presidencial en la que evitó hablar sobre la paralización del país por los camioneros y centró su discurso en supuestas chuzadas.

Fajardo, también exgobernador de Antioquia, invitó al presidente a “aterrizar” y salir de “esa burbuja llena de incoherencias, inconsistencias y demonios”, que desató la curiosa respuesta del presidente: “No me voy a ver ballenas, mi amigo”.

Sin embargo, el excandidato presidencial volvió a aparecer en la mañana del domingo, 8 de septiembre, pero esta vez, para hacer una radiografía de lo que ha sido el Gobierno Petro después de dos años de haber llegado a la Casa de Nariño.

Sergio Fajardo arremetió contra Gustavo Petro - crédito @sergio_fajardo/X

El exgobernador antioqueño describió la gestión de Petro como caótica, errática y llena de confrontación, lo que, según él, genera incertidumbre y afecta negativamente a la sociedad. Fajardo argumentó que la forma de gobernar de Petro refleja su personalidad y criticó la falta de coherencia en sus declaraciones y publicaciones en X, señalando que el presidente ha llegado a publicar hasta 60 mensajes en un solo día.

“Es una mala calificación porque es una mala gestión. En este momento, el país se encuentra en una situación caótica en múltiples frentes, y no hay una sensación de avance. Es permanente la confrontación, el caos, la incertidumbre, y eso es malo para cualquier tipo de sociedad. Desde cualquier ángulo que se examine lo que está bajo la esfera del Gobierno nacional, se percibe que está en esas circunstancias”, señaló Fajardo en una entrevista con Cambio.

Dentro de las críticas específicas, Fajardo también mencionó la poca eficacia del presidente para formar un equipo sólido y trazar un rumbo claro para el país. A pesar de los buenos diagnósticos que pueda realizar Petro en sus discursos, Fajardo considera que estos están lejos de traducirse en acciones concretas capaces de transformar la realidad del país.

“Él no forma equipo. El primer acto de un líder es formar su equipo, convocar a quienes trabajarán con él y trazar un norte. ¿Cuál es su norte? ¿Cuál es su meta? Hay muchas cosas pasando por su mente y es una persona que no convoca, que no habla con las personas. Él habla y habla”, comentó el excandidato al medio citado.

Sergio Fajardo respondió al presidente Petro y le recomendó descansar para gobernar bien - crédito @sergio_fajardo/X

Acerca de los problemas de corrupción, Fajardo hizo referencia a que la administración de Petro prometió luchar contra este flagelo, pero señaló que el Gobierno nunca cumplió con su propuesta de crear una comisión especial con la ONU para combatir la corrupción. Sin embargo, destacó la labor del ministro de Defensa, Iván Velásquez, a pesar de su afinidad con el actual mandatario.

“Desde que llegó, nunca se creó la famosa comisión con Iván Velásquez, un hombre al que respeto, que creo honesto y admiro en muchos sentidos, pero está en el lugar equivocado”, comentó Fajardo a Cambio.

Al referirse a la política exterior, Fajardo criticó la relación de Petro con Venezuela, denominando al país vecino como una dictadura. Considera que la cercanía del presidente colombiano con Nicolás Maduro es problemática y crea un ambiente de especulación sobre posibles motivos ocultos.

“Es una situación difícil, porque el presidente de Colombia depende mucho de Venezuela para su programa de la paz total para empezar. Aceptemos que debe tener una mayor dosis de prudencia. Pero, la manera en que se han hecho las cosas no es clara. El presidente Petro ha tenido una relación muy fluida y estrecha con Maduro, pero Venezuela es una dictadura que se robó unas elecciones; aquí estamos, y ya se le cayó el maquillaje a esa dictadura”, comentó.

El excandidato presidencial Sergio Fajardo expresó su desaprobación hacia la respuesta del presidente Gustavo Petro ante las manifestaciones - crédito Jesús Aviles/Infobae

Asimismo, el excandidato se fue contra quien fue su fórmula vicepresidencial y ahora canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Aunque el ahora ministro era estimado por Sergio Fajardo durante su campaña, criticó la situación en la Cancillería, mencionando problemas de gestión como los relativos a los pasaportes, y atribuyó estos problemas a la “mente caótica” del presidente.

“Él está ahí y se convierte en una expresión de la política del presidente Petro. La Cancillería tiene una gran cantidad de problemas, y no me gusta la forma en que se han hecho las cosas. ¿Cómo le parece el tema de los pasaportes? No es responsabilidad original de Luis Gilberto Murillo, pero lo de los pasaportes hace parte de esa mente caótica del presidente Petro. Cada uno asume sus responsabilidades, y él asumirá las suyas”, señaló.

Finalmente, Sergio Fajardo hizo referencia a la política de paz total que adelanta el presidente Gustavo Petro con los grupos armados y las bandas criminales del país. Según su percepción, la iniciativa podría tener un buen viento, siempre y cuando existan los mecanismos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos, además de la pedagogía que, según Fajardo, no tiene el presidente.

“Una pedagogía del presidente en la que se construya la paz total. Pero ese no es su caso. Él va contra la cultura ciudadana, contra la civilidad, contra el respeto. La pedagogía del presidente Petro es la agresión, el maltrato y todo eso hace daño y aumenta el desorden”, concluyó Fajardo en Cambio.