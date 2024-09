Paloma Valencia confirmó que habría nueva reforma pensional después de 2026 muy diferente a la que Petro sacó adelante

Paloma Valencia, senadora por el Centro Democrático, sería aspirante a la Presidencia de Colombia para el periodo 2026 - 2030- crédito Colprensa

La senadora Paloma Valencia sería uno de los alfiles más fuertes del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2026. Es una de las caras visibles de la oposición del Gobierno de Gustavo Petro, con el que sostiene duros debates por el presente del país, que se ve envuelto en una incertidumbre, principalmente, económica.

Dicha incertidumbre se está viendo generada, sobre todo, por las reformas sociales, entre ellas la pensional o Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, que fue aprobada de manera polémica en el Congreso de la República (Cámara de Representantes aprobó el mismo texto del Senado sin debatirlo).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La nueva norma está basada en un sistema de pilares (semicontributivo, contributivo, solidario y de ahorro voluntario), pero congresistas como Valencia aseguran que, por ejemplo, la ley no cumple con lo dispuesto en el Artículo 48 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a una pensión adecuada.

La Corte Constitucional admitió la demanda que instauró la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional de Gustavo Petro - crédito Luisa González

Por eso mismo, y teniendo en cuenta que la nueva norma entraría en vigor el 1 de julio de 2025, la senadora demandó en la Corte Constitucional y ya fue admitida por el alto tribunal. Mientras esto se define, la senadora habló con Infobae Colombia y dio detalles de la reforma pensional que ella presentaría al Congreso de la República en caso de que sea elegida presidenta a partir de 2026.

Según ella, es necesaria una nueva reforma pensional para garantizar una forma de cotización que le permita al colombiano escoger entre una pensión y una casa.

“Yo creo que muchos colombianos no ahorran en pensiones porque lo ven muy lejos, pero cuando se ve la cercanía de poder tener un ahorro que le permita acceder a su vivienda es muy importante”, explicó. También, anotó que le gusta que los colombianos tengan casas porque estas se las pueden heredar los padres a sus hijos, a diferencia de la pensión.

Otro punto que ve viable es pensar en mecanismos donde la persona pueda cotizar, no solamente si tiene un empleo formal, también por otros mecanismos para tener un ahorro muchísimo más robusto.

La reforma pensional del Gobierno Petro entraría en vigor el 1 de julio de 2025 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Reforma al sector vivienda

Otra reforma que presentaría Valencia es una al sector vivienda. Cree que se necesita hacer una en la que se puedan hacer pequeñas casas, que tengan muros antisísmicos y que utilicen el deseo de los colombianos de autoconstrucción.

Según ella, esto con el fin de que se les dejen los cimientos antisísmicos y las instrucciones del crecimiento de la vivienda para que en la medida en que la familia vaya pudiendo, la amplíe, pero con seguridad sin poner en riesgo los miembros en cualquier evento telúrico.

Crecimiento de los pequeños negocios

Anotó que es necesario avanzar en un tema que es crucial para Colombia, que es quitarle las barreras que impiden que los pequeños negocios crezcan.

Para la senadora Paloma Valencia, es necesario eliminar trámites para que los pequeños negocios en Colombia crezcan - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

En este punto, lamentó que en Colombia, si la persona (comerciante, empresario o campesino) no tiene registro del Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) no puede vender en un supermercado y, por ejemplo, un campesino no puede sacar este documento porque no le alcanza la plata para hacerlo.

“Yo saqué la ley de la escalera de la formalidad que elimina un montón de trámites, pero hay que eliminar un montón más y hacer una gran base de datos de los pequeños empresarios de este país para ayudarles y sacarlos adelante”, dijo la senadora.

Revolución educativa

Insistió en la necesidad de hacer una revolución educativa, ya que se está ad portas de la inteligencia artificial y Colombia debería pensar dónde va a estar, en qué lugar van a estar los niños para ubicarse en ser ciudadanos del mundo competitivo, por lo que cree que eso necesita una revolución totalmente en la educación.