Miguel Uribe le respondió a Gustavo Bolívar por ley de financiamiento: “Extorsiona al congreso para aprobar más impuestos”

En la segunda semana de septiembre, el Congreso votará una proposición respaldada por más de 30 congresistas que busca eliminar del presupuesto de 2025 los 12 billones de pesos asignados para la reforma tributaria presentada por el gobierno. Si la proposición es aceptada, el monto del presupuesto del próximo año se reduciría de 523 billones a 511 billones de pesos.

Frente a lo cual, el funcionario del Gobierno nacional, Gustavo Bolívar dijo que el presidente de la República tendría que elegir entre futuras autopistas para el territorio nacional o “la comida de la gente pobre”. Palabras que hicieron que el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay le contestara diciéndole que “extorsiona al Congreso”.

En la propuesta antes mencionada de los congresistas dice lo siguiente: “Disminúyase el monto previsto en el artículo 2 del referido proyecto de ley en doce billones de pesos moneda legal ($12.000.000.000.000), quedando el monto destinado a gastos o ley de apropiaciones en un total de quinientos once billones siete mil ciento treinta y dos millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos cuatro pesos moneda legal ($511.007.132.456.704), valor que es igual al del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital presentado en el artículo primero del referido proyecto”.

Razón por la cual el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar hizo una publicación en su cuenta de X defendiendo y justificando la ley de financiamiento puesta sobre la mesa por el Gobierno nacional. “En caso de que el Congreso se niegue tramitar una ley de Financiamiento por 12 billones, el Pte Petro deberá elegir entre seguir pagando vigencias futuras de autopistas 4 y 5 G y la comida de la gente pobre. Les aseguro que el presidente optará por lo segundo”, comentó Bolívar en su post.

Las palabras de Bolívar fueron calificadas por el senador opositor del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, como “una extorsión al Congreso”. Y es que, en la opinión de Uribe Turbay el plan del Gobierno nacional pidiendo más dinero es “pagar favores y comprar apoyos”. “Bolívar al mejor estilo mafioso, extorsiona al congreso para aprobar más impuestos. Quieren más plata para pagar favores y comprar apoyos. Petro y sus socios desde el gobierno clavan a los colombianos más pobres, a los mismos que utilizaron para llegar al poder. Sinvergüenzas”, aseveró el congresista contrario al Gobierno nacional por medio de su cuenta de X.

Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, por medio de la misma red social reaccionó frente a la iniciativa de los congresistas. El jefe de Estado aseguró que quería avanzar en su reforma tributaria independientemente de las decisiones que tome el Congreso de la República frente al presupuesto de la Nación del año 2025. “Recorten o no recorten la ley de presupuesto, la ley de financiamiento o la reforma tributaria se presentará porque hay que reactivar la economía”, dijo.

En ese contexto, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, indicó que si el Ejecutivo no realiza un ajuste por 12 billones de pesos antes del martes 10 de septiembre, se opondrá a aprobar la totalidad del proyecto de ley. “Tenemos los votos suficientes para hundir la reforma tributaria la próxima semana”, aseguró el congresista del Partido Conservador en el congreso de la Andi.

Además, aseguró que ya había comunicado al presidente Gustavo que no era viable aprobar una reforma sin un previo debate. “Le dije que discutiéramos por separado la reforma tributaria y lo que saliera de la tributaria lo hiciéramos presupuesto adicional. No soy irresponsable con el país de encabezar una reforma que no conocemos y que no hemos escuchado a los diferentes sectores de la sociedad”, explicó.

Cepeda ya había confrontado al mandatario a través de X, afirmando que el Gobierno necesita mayor ejecución, menos burocracia, reducción de gastos improductivos y una planificación más eficiente. “El Congreso aprobó presupuestos que no se ejecutaron. De nada sirve que el Congreso asigne recursos a los ministerios que no llegan a los sectores vulnerables, ese es el peor de los mundos”, agregó.

