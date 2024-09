Lápida de Rodolfo Hernández sorprendió con impactante mensaje: “Perdió la salud; aquí yace Rodolfo Hernández sin dinero y sin salud”

El excandidato a la Presidencia de Colombia por el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, falleció por un cáncer de colon - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/ EFE

El 2 de septiembre de 2024, el exalcalde de Bucaramanga y excandidato a la Presidencia de Colombia en 2022 Rodolfo Hernández falleció en el Hospital Internacional de Colombia, en Piedecuesta (Santander). El político santandereano padecía de un cáncer de colon en estado terminal, lo que lo llevó a su muerte.

Antes de su muerte, el excandidato presidencial tomó decisiones importantes, entre ellas, el esparcimiento de sus restos. Rodolfo Hernández determinó dos lugares. El primero, en Los Colorados, su finca ubicada en Piedecuesta, bajo un bonsái que sembró su esposa, Socorro Oliveros.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El cuerpo de Narco José, su perro, que murió 20 horas después del ingeniero Hernández, fue sepultado a pocos metros de Rodolfo. El bulldog francés terminó envuelto en una camisa de Rodolfo José, uno de los hijos del exalcalde de Bucaramanga.

Narco José falleció horas después del deceso de Rodolfo Hernández, mostrando así su lealtad - crédito narcojosethefrenchie / Instagram

La otra mitad de los restos se encuentran en el Cementerio Parque Memorial Tierrasanta, área metropolitana de Bucaramanga. Sin embargo, llamó la atención el mensaje que acompaña la lápida del excandidato presidencial, que dice lo siguiente: “No robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad. Aquí yace Rodolfo Hernández, quien persiguiendo el trabajo y el dinero, perdió la salud; aquí yace Rodolfo Hernández sin dinero y sin salud”.

El diagnóstico de cáncer de colon, seguido de una metástasis en el hígado, llevó a Rodolfo Hernández a hablar más abiertamente sobre su muerte, tanto en público como en privado. Según diferentes medios de comunicación fue cuando entonces pidió a su familia que no gastara grandes sumas de dinero en su entierro, prefiriendo un proceso rápido y sencillo.

“La muerte es algo natural, no tendría sentido la vida ni los días si uno viviera para siempre. Tengo claro que daré mi batalla hasta cuando pueda; ya cuando sea inevitable, la aceptaré con altura, como un paso más que debo dar”, indicó Hernández a Semana.

Rodolfo Hernández, excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

Y agregó: “Mi mamá todavía me dice ‘mi muchacho’, ella en abril cumplió 100 años. Yo entiendo y siento que la vida tiene ciclos, y estoy en una etapa madura. He sido fuerte y eso me lleva a enfrentar con valentía las cosas, eso sí, también me dijo: ‘El cementerio está lleno de guapos’. A esta edad tengo tiempo para dedicarme a eso, le estoy metiendo las ganas”.

El ingeniero Rodolfo Hernández, que se enfrentaba a la justicia por el caso Vitalogic, precisó que la batalla contra el cáncer “no ha sido fácil, pero sé que debo darla, porque de eso se trata la vida”.

Luego de conocerse la muerte de Hernández, el centro de salud indicó lo siguiente: “El Hospital Internacional de Colombia (HIC) se permite informar a la opinión pública que, a pesar de todos los esfuerzos realizados por nuestro equipo médico y asistencial, el ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, falleció hoy debido a complicaciones de su patología neoplástica metastásica de colon”.

La institución lamentó la muerte del político de 79 años y pidió privacidad para la familia, que batalló durante dos años junto a Hernández, no solo por la enfermedad, sino enfrentando diferentes procesos judiciales durante el último año.

“Respetuosamente, solicitamos que se conceda a la familia la privacidad necesaria durante este difícil momento. Cualquier información adicional se comunicará a través de los canales oficiales, de acuerdo con los deseos de la familia”, concluyó el HIC.

El Hospital Internacional de Colombia confirmó la muerte de Rodolfo Hernández - crédito HIC

Tras conocerse la noticia, uno de los primeros en pronunciarse fue su hijo, Mauricio Hernández Oliveros. “Te amo papito siempre te amaré hasta el último día de mi vida. Gracias por tanto amor, gracias por todo”, escribió el familiar en sus redes sociales.

El presidente de la República, Gustavo Petro, también se refirió al deceso del político colombiano, a quien enfrentó en el proceso electoral que lo llevó a la Casa de Nariño. “Lamento la muerte de Rodolfo Hernández después de una larga lucha contra el cáncer, un abrazo a su familia”, señaló el jefe de Estado.