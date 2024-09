Francisca Estévez confesó el motivo por el que decidió convertirse en actriz: “Era muy tímida”

La actriz afirmó que fue su mamá, Bibiana Navas, la que encontró potencial en ella y la motivó a participar de audiciones - crédito @lassandovals/Instagram

Francisca Estévez se transformó durante los últimos años en una de las figuras con mayor proyección en el ámbito de la actuación colombiana. Hija de la también actriz Bibiana Navas, la bogotana dejó impacto con su aparición en La Nieta Elegida del Canal RCN, a lo que siguió su participación en la serie Los Billis de Prime Video, y sobre todo en La primera vez de Netflix interpretando a la inquietante Eva Samper.

También tuvo cierto impacto su paso por Masterchef Celebrity durante la quinta temporada celebrada en 2023, en la que es recordado el llamado de atención que le hizo la presentadora Claudia Bahamón por hacer trampa durante una de las pruebas, terminando su participación entre los 15 mejores.

Pese a tener tan solo 21 años, su carrera como actriz tuvo un gran impulso con las apariciones mencionadas, por lo que es particularmente solicitada a la hora de las entrevistas. Una de las más recientes fue durante su paso por Las Sandoval, el podcast realizado por la actriz Alejandra Sandoval junto con su hija Valeria en la que abordó distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Precisamente sobre este último punto dio de qué hablar en redes sociales, luego de que la cuenta oficial de Las Sandoval compartiera un fragmento de la charla en la que respondió por qué terminó dedicándose a la actuación. Al respecto, la actriz contó que cuando era niña tenía eso en mente, pese a que constantemente acompañaba a su madre cuando debía grabar en alguna telenovela.

Francisca Estévez se reconoció como una persona timida cuando era niña, motivo por el cual no le interesaba la actuación a pesar de la insistencia de su mamá - crédito Netflix

“Yo desde chiquita la acompañaba a sus grabaciones y siempre he estado en ese mundo. Pero yo era muy tímida cuando chiquita, todavía lo soy, entonces nunca me imaginé como que yo iba a hacer eso, yo solamente, pues nada no me preocupaba por nada”, señaló Francisca.

Pero justamente fue la influencia de su propia madre la que terminó por motivar para que se involucrara de lleno en la actuación. “Ella fue la que vio en mí, me dijo, ‘tú deberías actuar’ y ella sí me mandó a audicionar así. Yo nunca había tomado clases ni nada”, mencionó, a pesar de que la idea no le llamaba la atención.

La situación llegó a un punto en que su mamá dejó de insistirle con que le diera una oportunidad a la actuación y fue entonces cuando, curiosamente, fue la propia Francisca la que decidió que ese sería su camino. “Ahí fue que yo dije me voy a meter a estudiar, y ya cuando me metí a estudiar. Yo dije, ‘esto es muy chévere, esto sí lo quiero hacer’”, comentó con una sonrisa que evidenció la gran ironía que encerraba su elección.

Francisca Estévez reveló la razón por la que cortó los vínculos con su padre

Francisca Estévez reveló que su mamá, la también actriz Bibiana Navas fue víctima de abuso por parte de su padre, por eso decidió alejarse de él - crédito Valeria Sandoval/Youtube

Otro de los temas que causó interés entre los oyentes del pódcast fue cuando se le preguntó por su papá, debido a que no se sabe mucho sobre él. Al respecto, Francisca reveló que no tiene contacto con él desde que tenía 7 años, debido a que ejerció maltrato contra Bibiana Navas.

“Mi mamá fue víctima de abuso y violencia por parte de mi papá, quien estaba en las drogas y hacía un montón de cosas incorrectas. Entonces, como hija que defiende a la mamá, yo estaba en la mitad del conflicto de ambos y yo era muy pequeña, entonces no entendía”, explicó. Aunque señaló que no tiene problemas en hablar del tema, sí admitió que tiene pendiente ir a terapia. “Identifiqué que siempre estoy buscando la aprobación de los hombres y mis novios”, confesó.