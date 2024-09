Esta es la jugosa millonada que ganó el megacontratista de la Ungrd en el gobierno de Iván Duque: más de 70 contratos entre 2018 y 2022

Luis Eduardo López Rosero, fue el contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para la compra de carrotanques para La Guajira - crédito Ungrd y redes sociales

El mayor escándalo de corrupción en el Gobierno de Gustavo Petro sigue dando de qué hablar, después de que se conocieran las movidas con las que el contratista Luis Eduardo López Rosero, más conocido como “el Pastuso”, logró apoderarse de casi un centenar de contratos desde la administración de Iván Duque.

La atención se centró en el megacontratista después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), confesara cómo conoció a “el Pastuso” y los negocios que le propuso antes de quedarse con el contrato para la compra de 40 carrotanques que suministrarían agua para el departamento de La Guajira.

Según comentó el exfuncionario en audiencia, Pinilla y el Pastuso se pusieron de acuerdo en 2024 para otorgar contratos a cambio de sobornos. Además, López Rosero le propuso a Pinilla un negocio por el cual recibiría un 13% de cada contrato que le pagara del gobierno anterior, más un porcentaje para el exdirector de la Ungrd, Olmedo López.

“Me dice que le deben unas cuentas, que son del gobierno anterior, y me dijo ‘ayúdeme a que me paguen esas cuentas y yo doy el 13%’. Le dije: ‘Eso no es relevante, porque el doctor Olmedo no está pagando cuentas del gobierno anterior’. Me dice: ‘Hermano, págueme esas cuentas y yo le doy el 13 por ciento antes de IVA’. Pero la orden del director era no pagar las cuentas del gobierno Duque, una orden que me dio a mí y creo que a otros los subdirectores. ‘Primero lo del gobierno del cambio’, me dijo. Estando allí, él me dice que tiene cómo suministrarme un avión si quiero y me dice: ‘deme la oportunidad de trabajar acá, que el tema de los carrotanques no sea lo único’. Me dice que era proveedor de ayudas humanitarias, construcción de vivienda, proveedor de materiales para construcción”, señaló el exsubdirector a la Fiscalía.

Sneyder Pinilla, Olmedo López y Luis Eduardo López han dado información a la justicia colombiana con respecto al entramado de corrupción en la Ungrd - crédito Colprensa y redes sociales

En audiencias previas, la Fiscalía expuso el modus operandi de López Rosero, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes habrían formado una empresa criminal con otros funcionarios y contratistas. Estos entregaban contrataciones a cambio de sobornos, muchas de las cuales no se ejecutaban.

“Todo lo que salga de aquí en adelante, cuando me paguen, empiezo a cumplir, porque ya me han vacunado antes en la unidad. Esto de lo que le estoy diciendo que me ayude a pagar, le doy el 13% porque yo antes ya había pagado el porcentaje”, comentó Pinilla a la Fiscalía sobre las promesas del megacontratista.

Según una investigación de Cambio, en el gobierno de Iván Duque, las empresas de López Rosero recibieron 72 contratos con la Ungrd que suman más de 37.000 millones de pesos entre 2018 y 2022. Todos fueron adjudicados bajo la administración de Eduardo José González, y las empresas Brand S.A.S., Luket S.A.S. e Impoamericana Roger S.A.S., propiedad del Pastuso, fueron favorecidas con numerosos contratos millonarios.

Brand S.A.S. obtuvo 38 contratos por 19.639 millones de pesos, principalmente para atender la emergencia del huracán Iota en noviembre de 2020. Los contratos incluían suministros de kits de aseo, colchones y vehículos para la logística en San Andrés.

Olmedo López y Sneyder Pinilla han sido dos de los hombres más señalados en medio del que es considerado como uno de los mayores escándalos del Gobierno Petro - crédito Jesús Avilés/Infobae

Por su parte, Luket S.A.S. recibió 28 contratos por 14.213 millones de pesos para asistencia humanitaria en varias regiones del país, e Impoamericana Roger S.A.S. fue adjudicada con siete contratos por 3.500 millones de pesos, principalmente para el suministro de kits de aseo y cocina en Norte de Santander, Chocó y Nariño, según reveló Cambio.

El juez 35 de garantías de Bogotá criticó severamente el modelo de contratación de la Ungrd, acusándolo de estar diseñado para infringir la Ley 80 de contratación pública. Además, aseguró que desde el gobierno anterior existe una multiplicidad de contratistas víctimas de impagos debido a este proceso de adjudicación.

Altas fuentes de la Fiscalía informaron al medio citado que están revisando minuciosamente los contratos de la Ungrd, incluso de gobiernos anteriores, ya que sospechan que la corrupción en la entidad data de hace tiempo y se ha convertido en una especie de caja menor o fortín político. Mientras tanto, el caso de corrupción sigue generando más preguntas que respuestas.