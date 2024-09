Cielo Rusinque defendió a Gustavo Petro por supuesto golpe de Estado y lo catalogó como un “ataque a la democracia”

Cielo Rusinque aseguró que la investigación a la campaña Petro Presidente es una estrategia premeditada por parte de la oposición - crédito montaje Infobae (Colprensa - Presidencia de la República - Colombia/YouTube)

Luego de que el Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Acusaciones del Congreso de la República anunciaran investigaciones relacionadas con la presunta violación de topes de la campaña con la que fue electo el presidente Gusatvo Petro, el discurso desde el Ejecutivo se ha centrado en un supuesto golpe de Estado.

Fue el mismo Petro el que aseguró que, a través de una firma y sin tener en cuenta lo que dice la constitución, se le vulneró el fuero integral del que goza como presidente de la República, por lo que los derrotados en 2022 preparan un golpe contra el cambio y el voto del pueblo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“La oligarquía colombiana que no se cansa de ordeñar el país y convertirlo en uno de los más desiguales y violentos del mundo, ha decidido acabar la poca democracia establecida en la constitución de 1991 y romper sus reglas porque no se aguantan un presidente al lado del pueblo y no al lado de sus maniobras mafiosas y asesinas. Se prepara por los derrotados en el 2022 un golpe de Estado contra el cambio en Colombia y el voto del pueblo”.

Al respecto, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, compartió un mensaje a través de su cuenta de X en el que alertó sobre una maniobra orquestada para desestabilizar al gobierno del presidente, señalando la participación de diversos actores del poder público y económico en el proceso.

Cielo Rusinque resaltó que “el Presidente ha advertido, desde hace meses, que un golpe de Estado se viene urdiendo por la oligarquía de este país”, y puntualizó que este sector “ocupa casi todas las posiciones de poder en nuestra sociedad: el sistema mediático, el poder económico, las distintas ramas del poder público”.

Cielo Rusinque aseguró que la oposición construyó una narrativa para que la jugada contra Gustavo Petro y el golpe de Estado parezca legal - crédito @cielo_rusinque/X

En cuanto a la investigación por parte del consejo y de la comisión, Rusinque afirmó que la oposición, de manera metódica y hábil, ha construido toda una narrativa con el fin de hacer ver como legal los movimientos con los que buscan eliminar el mandato popular que ganó el presidente Petro en las urnas.

“Para ello, metódica y hábilmente, vienen construyendo una narrativa que le daría un barniz de legalidad a una decisión política y antidemocrática que no solo rompe con los principios constitucionales y la arquitectura orgánica del Estado sino que confisca el mandato popular que le ha sido dado al Presidente de la República”.

En ese sentido, y sobre un punto importante como el inicio de la investigación sobre el financiamiento de la campaña presidencial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que surgió de un concepto emitido por el Consejo de Estado, Rusinque aseguró que “NO tiene competencia para dirimir conflictos cuando se trata de diferentes jurisdicciones”, por lo que agregó que al habérsele otorgado de “manera espuria” al CNE la facultad de investigar al presidente, se abrió “la puerta para desconocer y vulnerar el fuero presidencial”.

Pero, según Rusinque, la jugada por parte de la oposición no ha terminado, pues para eso reabrieron una investigación en la que ya se había justificado el dinero que ingresó y se utilizó en la campaña presidencial en el tiempo en el lo estipula la ley, lo que generó que se perdieran las competencias, una maniobra que “no puede explicarse de otra manera lo que parece ser una estrategia premeditada, en la que participan prominentes magistrados de las altas Cortes”.

Para la funcionaria, las investigaciones podrían ser una muestra de extralimitación de funciones y abuso del poder por parte de magistrados del Consejo de Estado y del CNE - crédito @cielo_rusinque/X

Para la funcionaria, estas acciones dejarían en evidencia alguna extralimitación de funcionarios y abusos de poder por parte de magistrados del Consejo de Estado y del CNE, dado que adelantan actuaciones fuera de su competencia, algo que Rusinque calificó como “grave y peligroso”, pues esto puede generar un “golpe blando e irrespeto a las decisiones democráticas de los pueblos”.

Por último, la superintendente se refirió a lo que catalogó como “falsas crisis” que se han conocido en los últimos meses gracias a la “acción sistemática de los medios de comunicación” que han creado pánico y zozobra en los colombianos, acciones que fueron explicadas en que “no son otra cosa que una serie de maniobras orquestadas por los enemigos de la libertad, de la igualdad y de la dignidad del pueblo”.

En ese sentido, Rusinque aseguró que “el pueblo, el poder constituyente, son la última y más importante barrera contra este solapado y feroz ataque a la democracia. No pasaran!!!”.