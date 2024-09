Ana Lucía Domínguez presumió cómo luce su cuerpo a tan solo un día de haber dado a luz a su pequeña Luciana

Ana Lucía Domínguez deslumbró en redes con su figura a tan solo un día de haberse convertido en madre - crédito @analuciado/Instagram

Ana Lucía Domínguez dejó boquiabiertos a sus fanáticos al publicar su primera foto postparto en la que dejó ver cómo luce su cuerpo luego de haber dado a luz por primera vez.

Si bien la actriz bogotana que se convirtió en madre a sus 40 años de edad ya había presentado a su hija Luciana en Instagram, esta vez sorprendió al presumir su figura un día después del parto de su pequeña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Primer día post parto”, escribió la actriz junto a la selfie que subió a su cuenta oficial de Instagram en la que suma tres millones de seguidores quienes la llenaron de elogios por su sana y escultural silueta, pues la actriz que cautivó al público con su papel de Camila en la serie de Netflix, Pálpito, luce un cuerpo tonificado y una piel sin estrías.

Ana Lucía Domínguez documentó su embarazo con fotos en traje de baño - crédito @analuciado/Instagram

Si bien la también modelo tiene a su público acostumbrado a verla en traje de baño, pues de hecho a lo largo de su embarazo documentó cómo iba cambiando su cuerpo con el crecimiento de su barriga, en esta oportunidad causó sensación al no dejar pasar más de un día sin compartir cómo quedó su cuerpo luego de su primer parto.

Ana Lucía Domínguez lució ropa íntima color blanco hueso y aunque en su rostro refleja algo de cansancio su felicidad es mayor, además, la actriz recibió halagos por su dejarse ver sin una gota de maquillaje en el rostro.

“Te ves hermosa”, “me encanta una mujer vestida de seguridad y empoderamiento”, “estas mejor que yo, que ni hijos he tenido jajajaja divina”, “esta mujer es espectacular”, “Luciana tiene una mamá muy divina” y “que lindo que compartas tu proceso con orgullo y sin filtros”, son parte de los comentarios que le dejaron en sus redes.

Ana Lucía Domínguez se mostró vulnerable por su cambio físico

Para la actriz que saltó a la fama hace 20 años cuando actuó en las series juveniles De pies a cabeza y Conjunto cerrado, el tema de su apariencia física siempre ha sido importante, pues gracias a su figura ha logrado ser imagen de importantes marcas de jeans, sin embargo, luego de quedar sorpresivamente en embarazo, se tuvo que adaptar a ver cambiar su cuerpo.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas recibieron a su hija Luciana sana - crédito @analuciado/Instagram

Después de unos meses de haber anunciado su embarazo, la actriz Ana Lucía Domínguez se mostró vulnerable en una publicación que subió a su cuenta de Instagram. En ella menciona el gran reto que ha sido para ella ver cómo su cuerpo cambia y explica que está en un proceso de aceptar que no volverá a ser como antes después de dar a luz.

“Solo con mirarme, reconozco los cambios que se están produciendo en mí, cada día es una nueva etapa y un nuevo descubrimiento, al principio mis prendas me quedaban, después empezaron a ajustarse, hasta que no pude seguir usando esa ropa que me gustaba. A veces el miedo y la incertidumbre me envuelven y me pregunto... ¿Volveré a ser como antes?”, mencionó.

Asimismo, la actriz explicó que cada vez que iba a un control, las imágenes de cómo su bebé se iba formando la conmovían aún más. “Cada vez que en el médico, me llenaba de asombro al ver como crece la vida dentro de mí, había un corazón latiendo con fuerza y pequeñas extremidades formándose, y una carita que ya se va perfilando”.

Ana Lucía Domínguez aseguró que se mantuvo activa con el ejercicio durante los nueve meses de embarazo- crédito @Analuciado/Instagram

La conmovedora carta de Ana Lucía llegó a conmover a varios de sus seguidores que no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y cariño donde le aseguran que la etapa de ser mamá la cambiará para bien. “No volverás a ser como antes, ahora eres una mejor y más bonita versión de ti”, “la maternidad será tu nueva mejor etapa”, “Qué lindo que hables de ese miedo a que el cuerpo cambie, no todas nos atrevemos a decirlo por miedo a ser juzgadas”.