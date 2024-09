Petro cuestiona al Consejo de Estado: “No acepto que el Consejo electoral me haya despojado del fuero constitucional que me protege”

El presidente Petro cuestionó la decisión que le quita su fuero constitucional - crédito Ernesto Guzmán

En un contexto de creciente tensión política en Colombia, el presidente expreso a través de X su desacuerdo con una reciente decisión del Consejo Electoral que, según sus palabras, afecta su fuero integral constitucional. “No acepto que a través de un documento de una sala de consulta del consejo de estado que no tiene fuerza vinculante, el Consejo electoral me haya despojado del fuero integral constitucional que me protege”, fueron las primeras palabras del presidente.

El origen de esta controversia proviene de un documento emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, el cual, de acuerdo con el presidente, carece de fuerza vinculante. Sin embargo, en el Concepto Sala de Consulta C.E. 2177 de 2013, el Consejo de Estado ya había tratado la función de unificación jurisprudencial de sus sentencias, dejando claro que las sentencias anteriores a la Ley 1437 de 2011 también pueden ser consideradas unificación jurisprudencial. Esto sugiere que, incluso antes de dicha ley, las resoluciones del Consejo de Estado ya servían para unificar criterios jurídicos.

El presidente ha planteado que la Constitución no permite que una instancia administrativa y política como el Consejo Electoral tenga la capacidad de despojarlo de su fuero. Argumenta que dicha entidad solo debería plantear investigaciones dentro de los 30 días posteriores a la elección y que sus funciones no deben incluir la preparación del camino para una posible suspensión de sus funciones.

Además, según Petro las acciones en su contra podrían compararse con un golpe de Estado, mencionando ejemplos de países vecinos: “¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”, comentó.

“La Constitución no permite que una instancia puramente administrativa y política como el consejo electoral, prepare el camino para suspender al presidente de sus funciones por una investigación de topes sobre la cual no tenía más competencia que los 30 días posteriores a la elección. Cada paso dado contra el presidente en el consejo electoral construye un golpe de estado. ¿Se quejan de Venezuela? en Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente”, fueron las palabras exactas del presidente.