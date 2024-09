Otty Patiño defiende la política de paz total y responde a las críticas de Juan Fernando Cristo sobre su viabilidad

Foto de archivo: Otty Patiño, alto comisionado para la paz del Gobierno Petro EFE/Carlos Ortega

Dos días después de que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, indicara que la política de ‘paz total’ no lograría su cometido, Otty Patiño, consejero comisionado de paz, fue consultado por el periódico colombiano El Tiempo sobre el tema.

Según Patiño, el fracaso se ha dado más en la aplicación de la política de ‘paz total’ con un enfoque de 2016, basado en los acuerdos de paz de ese año.

Fotografía de archivo del 10 de octubre de 2023 de Otty Patiño, jefe de la delegación del Gobierno colombiano para las negociaciones de paz, durante una rueda de prensa en Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

“Lo que fracasó fue la paz total con una mirada de 2016, que pensaba, digamos, en la implementación al pie de la letra de los acuerdos de 2016″, afirmó Patiño a ese medio de counicación, destacando que han pasado ocho años desde entonces.

Tanto Cristo como Patiño coinciden en que los grupos armados con los que el Gobierno está negociando no han entendido el mensaje del presidente Gustavo Petro. El ministro del Interior había mencionado que “los grupos violentos no entendieron el mensaje del presidente Petro de la mano generosa”, y Patiño, por su parte, señaló que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), uno de los grupos con los que se busca llegar a un acuerdo, no aprovechó la oportunidad de hacer la paz. La negociación con este grupo está actualmente en una fase de estancamiento.

Fotografía de archivo de integrantes de ELN | EFE/Christian Escobar Mora ARCHIVO

A pesar de estas dificultades, el Gobierno mantiene abiertas nueve mesas de negociación, aunque muchas de ellas se encuentran en crisis. Entre los grupos armados con los que el Gobierno negocia están el ELN, las disidencias de las FARC bajo el mando de alias ‘Calarcá’ y la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’. Además, hay procesos de paz urbana en Medellín, Quibdó y Buenaventura, y diálogos sociojurídicos con las Autodefensas de la Sierra y el ‘Clan del Golfo’. También se busca establecer diálogos territoriales con el frente Comuneros del Sur.

En un foro reciente, Cristo habló sobre las treguas pactadas con grupos armados, afirmando que muchas de ellas se han reducido debido a la falta de voluntad de las organizaciones para mantener la paz.

Según Cristo, los ceses al fuego han sido desmantelados con ‘Iván Mordisco’ y el ELN, mientras que el ‘Clan del Golfo’ ya no mantiene una tregua. El único acuerdo de cese al fuego vigente es con las disidencias del Bloque Magdalena Medio y el Frente Raúl Reyes, y expirará el 15 de octubre de 2024.

Juan Fernando Cristo, ministro del Interior - crédito @Mininterior/X

Por otro lado, Patiño mencionó los avances en las conversaciones con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN). Este grupo, antes conocido como Los Pachenca, está mostrando voluntad para dialogar, lo que el consejero considera positivo en términos de procesos territoriales.

La suspensión de las órdenes de captura para algunos miembros de esta organización dependerá de que estos demuestren un compromiso real con el desmantelamiento y sometimiento a la justicia.