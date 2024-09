Hermano de Darío Gómez compartió el último audio que envió el cantante a su familia

Un audio grabado por Darío Gómez poco antes de su muerte reveló su amor incondicional hacia su familia - crédito Mauricio Alvarado/ Colprensa

Darío Gómez, conocido como el ‘Rey del Despecho’, fue un destacado cantante y compositor colombiano de música popular. El artista antioqueño logró hacer una reconocida carrera que lo convirtió en uno de los íconos más reconocidos del género en Colombia y América Latina.

El intérprete Nadie es eterno, Mi renuncia, Sobreviviré, Sin amor también se vive, Adiós a la vida y muchas más canciones, dejó un profundo vacío en el corazón de su país tras su fallecimiento el 26 de julio de 2022. Su impacto en la música popular colombiana fue destacable, y su partida generó nostalgia y dolor entre sus seguidores, familiares y amigos.

Darío Gómez nació en una familia humilde en San Jerónimo, Antioquia. Fue uno de los trece hijos de una pareja campesina de la región. Darío se casó con Martha Nubia y luego con Olga Cecilia Arcila, con ambas tuvo un total de seis hijos: Luz Dary, Kelly Johana, Lady Catalina, Walter de Jesús, Jorge Armando y Wilmar Humberto. Aunque su vida familiar y su carrera artística estuvieron a veces en tensión debido a sus constantes giras y compromisos profesionales, Gómez siempre destacó la importancia de la familia en su vida y en su música.

Así lo confirmó el hermano del artista Nelson Gómez, en Olímpica Stereo, puesto que compartió detalles acerca del último tiempo de Darío y reveló un audio que el artista grabó poco antes de su muerte. En esta grabación, el cantante antioqueño expresó su amor incondicional hacia su familia, contrarrestando antiguas especulaciones acerca de unos problemas con sus hermanos: “Los amo hasta más allá del sol, hasta más allá que el cielo. Los amo. Dios me los bendiga, los quiero a todos,” se le escucha decir a Darío en el mensaje dirigido a sus familiares.

Además, el artista expresó con cariño y gratitud: “Hágamele llegar este mensaje a todos mis hermanitos. Los quiero, los amo con toda mi alma. Yo estoy rezando por Elva, le doy gracias a Dios porque él es el único que manda en cada uno de nosotros, que sea lo que Dios quiera siempre”.

El hermano del artista decidió publicar la grabación por según él Darío no siempre tuvo la posibilidad de defender a la familia plenamente debido a circunstancias que lo “dominaron y alejaron”: “Yo no sé si tanta plata hace daño, que será lo que pasa que no nos dejan en paz a la familia, y a la dinastía Gómez Zapata, como yo la denominé, porque Darío no tuvo la fortuna de hacerlo ya que siempre estuvo dominado y alejado”.

“¿Voy a publicar un audio hermoso que cada vez que lo escucho me hizo llorar, porque Darío dice: ‘Los amo hasta más allá del sol’ Para que digan que Darío nos odiaba, porque le hicimos daño a Darío, por Dios, ¿Dónde está ese odio?”, añadió el hermano del intérprete de música popular para el medio radial presentado por ‘La negra candela’.

La misma entrevista también permitió a Nelson hablar sobre su carrera artística de 30 años, un momento que celebró orgullosamente pese a numerosas dificultades. El cantante quiso dejar claro que el tiempo de Dios es perfecto y que, a pesar de obstáculos y tropiezos, su trayectoria artística fue motivo de gran orgullo: “Sin embargo, hoy estoy celebrando mis 30 años de carrera artística. Estoy muy orgulloso, después de tantos años tratando de subir y sufrir tantos tropiezos, pero lo que Dios tiene preparado está y el tiempo de Dios es perfecto”.

La figura de Darío Gómez trascendió más allá de su música; aquellos que lo conocieron destacaron su carácter único y el talento innato que poseía para transmitir emociones a través de sus composiciones.

A lo largo de su carrera, lanzó más de 20 álbumes y sus canciones han sido interpretadas por varios artistas del género. Además de su éxito comercial, Gómez recibió múltiples premios y reconocimientos, consolidando su legado en la música popular.