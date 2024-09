Hallazgo de cabeza humana en río de Cundinamarca: tras conocerse la identidad del joven aparecieron más partes del cuerpo

Debido a los detalles que se conocieron del caso, los familiares pidieron que se indague a fondo con el fin de capturar a los responsables - crédito Facebook y captura pantalla CityTV

Desde su vivienda en el barrio Puerto Rico, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, al suroriente de Bogotá, Miguel Alejandro Santamaría había salido con el objetivo de ir a reclamar un dinero. Pero luego de completar 12 días desaparecido, se conoció que varias partes de su cuerpo fueron halladas a la altura del río Tobia, en jurisdicción del municipio de Villeta, en Cundinamarca.

La noticia se conoció el miércoles 4 de septiembre, después que la cabeza del hombre de 39 años fue hallada por un grupo de bañistas envuelta en una bolsa, y fue trasladada hasta la bóveda del cementerio del municipio. Al día siguiente (jueves 5 de septiembre) se conoció que los familiares de Santamaría, que estaban buscándolo desde el 25 de agosto de 2024, identificaron el cuerpo.

Ese mismo jueves se conoció que en la misma zona donde había sido encontrada la primera bolsa, aparecieron otras bolsas con las demás partes del cuerpo, situación que generó de inmediato la intervención de las autoridades, que iniciaron una investigación formal para poder establecer qué pasó con Miguel Alejandro.

Durante los 12 días que no se supo nada de su paradero, la foto del hombre apareció en medios como Citytv y Q’hubo Bogotá, en donde se difundió el cartel de búsqueda que sus familiares hicieron y compartieron a través de redes sociales y grupos de mensajería, con la esperanza de encontrarlo con vida.

Familiares y amigos se reunieron en el parque de los Hippies, en la localidad de Chapinero, para realizar una velatón la noche del viernes 6 de septiembre, donde además pidieron que se haga justicia y se de con los culpables - crédito captura de pantalla CityTV

Como consecuencia del macabro hallazgo, la noche del viernes 6 de septiembre se realizó una velatón en el parque de los Hippies, en la carrera Séptima con calle 60, punto en donde se había quedado de encontrar Santamaría con la persona que le iba a entregar el dinero.

Allí, familiares y amigos del hombre, que trabajaba como electricista empírico haciendo arreglos para los locales comerciales ubicados en las localidades de Santa Fe y Chapinero, pidieron que se haga justicia y se investigue quiénes fueron los que cometieron este crimen que deja hoy a dos pequeños sin su padre.

“Salió a reclamar un dinero”

“El sale a las cinco de la mañana del barrio Puerto Rico, supuestamente se dirige hacia el centro, pero ya las seis de la mañana no se sabe del paradero de él porque ya no le contesta el teléfono a la pareja actual con la que vive y a la una de la tarde ya se apaga el teléfono y no entran los mensajes”, aseguró uno de los familiares de Santamaría a Citynoticias cuando llevaba tres días de desaparecido.

Este fue uno de los mensajes que compartió uno de los familiares de Miguel Alejandro, quienes solo esperan que las pesquisas de las autoridades den con la detención de los responsables que le quitaron la vida de una forma tan atroz al hombre de 38 años - crédito Facebook

“De ahí se desplaza al sector de San Cristóbal al barrio Santa Rita a recoger al hijo que tenía un partido y él nunca le falla a los hijos. Él no llega y eso es lo que se nos hace extraño y no sabemos nada del paradero de él hasta el momento”, añadió la misma persona. En los carteles y mensajes de búsqueda se informó en ese entonces que Miguel Alejandro “vestía una chaqueta de pintas grises con negro y pelos en la capota, jeans azul claro y tenis blancos”, destacó el medio local Periodismo Público.

En entrevista con Q’hubo Bogotá, José Darío Sáenz Sanabria, padre de Miguel, contó: “el último rastro que tuvimos de mi hijo fue en la Avenida Caracas cerca de la calle 22. Sabemos que recargó su tarjeta del Sitp en ese punto, pero después de eso no supimos nada más de él”.

La angustia y la desesperación por no saber nada sobre la ubicación de Miguel crecía con el paso de los días, y más aún después de visitar hospitales, estaciones de Policía, y hasta las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, pero por ningún lado se daba con el cuerpo, hasta que se conoció el hallazgo de la cabeza.

El martes 3 de septiembre en horas de la mañana a la altura del kilómetro 15 vía Nimaima, por la vía que sirve como salida por el norte del municipio de Villeta, en el puente de La María, un grupo de bañistas halló la primera bolsa, en donde se hallaba la cabeza - crédito RTV Noticias/Facebook

Debido a esto la familia solo espera que el caso no quede impune, y que avancen las pesquisas con las que se espera que se pueda determinar cómo fue que el cuerpo de Miguel terminó siendo descuartizado y arrojado al río en bolsas de basura.

La situación en Colombia respecto al número de personas es alarmante, debido a que, según cifras reveladas por El Tiempo, con corte al 21 de mayo de 2024, en el país se contabilizaron 819 desapariciones, mientras que en Bogotá el panorama dejó un promedio de seis personas desaparecidas al día, lo que suma un total de 2.370 casos.

Esta fue una de las fotografías que se difundió en redes sociales con el objetivo de dar con el paradero de Miguel Alejandro Santamaría, quien fue hallado muerto, luego que sus restos fueron encontrados en bolsas de basura con piedras en el río Tobia, en Cundinamarca - crédito Periodismo Público

No debe esperar 72 para reportar una persona desaparecida

Ante informes de desapariciones de personas en Bogotá, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Sijín) aclara que ya no es necesario esperar las 72 horas previamente requeridas. Según esta entidad, los residentes tienen la posibilidad de denunciar la desaparición de un familiar, amigo o conocido de inmediato.

El procedimiento se puede realizar a través de la ruta habilitada por la seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá. Este nuevo mecanismo responde a la necesidad de actuar rápidamente frente a casos de personas desaparecidas, situación que afecta a diversas familias en la ciudad. Para esto deberá:

Al momento de reportar la desaparición debe dirigirse hacia las instalaciones de Medicina Legal (ubicada en la calle 7 No 12 - 65 piso 1) en un horario de atención de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. En este punto las autoridades ingresarán el reporte al Sistema de Información Red de Cadáveres y Personas Desaparecidas (Sirdec).

Luego de este paso, usted será remitido hacia el Centro de Atención de la Fiscalía General de la Nación (situado en la avenida calle 19 No 27 - 09). Allí las unidades de desaparecidos de la Policía Nacional y la Fiscalía le asignarán un investigador para dar inicio a la investigación con el objetivo de ubicar a la persona de la cual se desconoce el paradero.