Gustavo Petro responde a la oposición de Cepeda: “Qué paradoja, levanta la piedra para dejarla caer en los pies”

Gustavo Petro calificó de “paradoja” que Efraín Cepeda hable de hundir la nueva reforma tributaria mientras se desarrollaba el Congreso de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en Medellín, según informó Semana.

El presidente del Congreso había asegurado tener los votos necesarios para detener el proyecto de ley de financiamiento promovido por el Gobierno, el cual busca aumentar el recaudo estatal y combatir la evasión fiscal. Estas declaraciones generaron la respuesta inmediata del presidente Petro, quien expresó su sorpresa ante la postura del senador Cepeda, destacando: “¡Qué paradoja! Lo que dice el presidente del Congreso ante la Andi es que tiene los votos para hundir la ley de financiamiento, que permite que todas las empresas de la Andi bajen su impuesto de renta corporativa. Levantar la piedra para dejarla caer sobre los pies”.

En medio de este encuentro empresarial, el senador Cepeda mencionó su intención de recomponer el presupuesto general de la nación y sugirió que, si el Gobierno no toma medidas rápidas para recaudar los 12 billones de pesos necesarios, el Congreso no aprobaría el monto. La discrepancia central radica en la falta de claridad sobre los detalles del proyecto, pues su contenido aún no ha sido completamente revelado, lo que genera incertidumbre entre los legisladores y el sector empresarial.

Qué dijo Cepeda

El presidente del Senado de Colombia, Efraín Cepeda, aseguró que es inaceptable que el Congreso apruebe una reforma tributaria sin disponer de toda la información necesaria, calificándola de irresponsable con el país. Este pronunciamiento surge en medio de una serie de intercambios con el presidente Gustavo Petro, debido a la nueva reforma tributaria que el Gobierno tiene previsto presentar ante el Congreso.

Un grupo de más de 30 congresistas firmó una proposición para reducir en 12 billones de pesos el Presupuesto General de la Nación para el 2025, en un movimiento que podría obstaculizar la reforma propuesta por el Gobierno Nacional. En respuesta a esta situación, Cepeda habló de la importancia de mantener la división de poderes en el Estado colombiano y expresó que no se puede forzar al Congreso a aprobar cualquier reforma a ciegas. “Lo que hemos dicho es que saquen esos 12 billones y luego presenten una reforma que se discuta y no esté en la oscuridad. Ese es el deber ser”, declaró Cepeda en La W.

Cepeda ha acusado al presidente Petro de ejercer una presión indebida para la aprobación de la reforma, indicando que tal comportamiento está fuera de los trámites respetuosos habituales. En palabras del presidente del Senado, el Congreso no tiene ni la voluntad ni los votos necesarios para aprobar una reforma bajo las condiciones actuales. Además, insistió en que ningún colombiano debería estar de acuerdo con aprobar reformas tributarias sin un análisis y debate adecuado.

Cepeda también instó a los ministros a revisar los fondos no ejecutados que el Gobierno mantiene en bancos y fiducias, señalando específicamente una cantidad de 50 billones de pesos no utilizada.

La ley de financiamiento

El balance fiscal de Colombia se ha convertido en un desafío central. La inflación y el déficit de cuenta corriente son problemas persistentes que afectan la estabilidad económica del país. Según información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en 2023 la economía colombiana experimentó un crecimiento modesto del 1,2%, con contribuciones notables de los sectores de administración pública y actividades artísticas. Sin embargo, pese al aumento de los ingresos del Gobierno Nacional Central (GNC) y el cumplimiento de la regla fiscal en un 0,1% del PIB, los gastos fiscales también aumentaron, manteniendo las tensiones en las finanzas públicas.

Para 2024, la meta del Gobierno es conservar la sostenibilidad fiscal. Se proyecta un déficit del GNC equivalente al 5,3% del PIB, el cual se financiará mediante desembolsos tanto internos como externos. En este sentido, aproximadamente el 55% de los recursos externos provendrán de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, mientras que el 45% restante se obtendrá del mercado internacional de capitales, incluyendo emisiones de bonos sociales.

Las leyes de financiamiento son fundamentales en Colombia, ya que permiten al Estado recaudar los recursos necesarios para sus gastos y proyectos. A través de impuestos y contribuciones, se obtienen fondos esenciales para mantener servicios públicos, infraestructura, salud, educación y seguridad. Además, estas leyes tienen un rol crucial en la incentivación del crecimiento económico, pues pueden incluir reducciones de impuestos para empresas, incentivos a la inversión y estímulos al emprendimiento.

Para mejorar la equidad fiscal, una legislación bien diseñada puede lograr que el sistema tributario sea más progresivo. Aumentar los impuestos a las personas con mayores ingresos y patrimonio se considera una medida eficaz para una distribución más justa de la carga fiscal. Las leyes de financiamiento también buscan combatir la evasión fiscal mediante el fortalecimiento de la administración tributaria y la implementación de medidas como la factura electrónica y penas más severas contra los evasores.