Cayó en Envigado presunto sicario buscado en Países Bajos: tenía circular roja y trabajaba como taxista

Capturan a presunto delincuente en Envigado - crédito @DijínPolicía/X

Antioquia se ha convertido en el escondite de peligrosos delincuentes colombianos que hacen de las suyas en el extranjero para luego regresar a su país de origen con el propósito de hacer una nueva vida, mientras que otros continúan con su actuar criminal, ante la inoperancia de las autoridades.

Pero este no es el caso debido a que, luego de un operativo exitoso de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) de la Policía Nacional, en conjunto con la Organización International de Policía Criminal (Interpol), se logró la captura de Edwin Alexander Velásquez Celis, un presunto sicario señalado por tentativa de homicidio en Haarlem (Holanda) contra Siamak Tadayon Tahmasbi, un activista iraní, en un plan en el que estarían involucrados otros dos hombres que también fueron detenidos en diligencias aisladas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con lo que indicaron las autoridades, el presunto delincuente, de 40 años, llegó al país en junio de 2024 tras fallar en la misión criminal. Su punto clandestino fue el municipio de Envigado (Antioquia) donde, al parecer, tenía familiares. Allí habría comenzado de nuevo, desempeñándose como taxista con una identidad falsa.

El presunto delincuente regresó a Colombia tras fallar en un homicidio en Holanda - crédito Colprensa

Su rastro y participación en el atentado se habría logrado comprobar gracias al testimonio de los dos capturados en Holanda, que confirmaron haber planeado el crimen el 6 de junio. Ante el material probatorio recolectado, la Interpol emitió circular roja para alertar sobre su peligrosidad. Gracias al trabajo conjunto, finalmente fue capturado en el barrio El Salado de dicho municipio y deberá responder ante la justicia en holandesa por los delitos de tentativa de homicidio.

Presunto estafador y abusador sexual está libre en Medellín

A quien no le ha llegado la justicia es al ciudadano colombo-danés Michael Camilo Precht Andreasen, que presuntamente estafó a ciudadanos que realizaron pagos para certificarse en servicios bomberiles, así como recibir millonarias donaciones para misiones humanitarias en el país, de las cuales nunca llegaron a su destino.

“No es muy buena persona. Me estafó con poco dinero, pero pude separarme de él luego de trabajar en Colombia, aunque estafó a muchos otros voluntarios que conozco. Aunque esto ha estado sucediendo durante años, no se le está haciendo ni se le ha hecho nada. Todavía está libre y caminando por lo último que escuché. Estoy en un chat grupal con todos los voluntarios a los que estafó y todo fue denunciado con un abogado, pero eso fue hace años y nunca pasó nada (sic)”, afirmó una de las víctimas, procedente de Estados Unidos.

Lo grave del caso es que el conocido internacionalmente como el “Hombre del estetoscopio” habría logrado captar a sus víctimas gracias a sus reiterados ingresos a instituciones del Estado colombiano como Indumil y el Ejército Nacional, donde, presuntamente, negociaba paseos en sus vehículos de alta gama para poder ingresar a las bases militares con los extranjeros, lo que daba aún más credibilidad para efectuar las donaciones y negocios que buscaba pactar con él.

Michael Precht habría tenido acceso a los helicópteros black hawk del Ejército Nacional - crédito Cortesía Infobae Colombia

Precht Andreasen tendría más de 19 anotaciones criminales en la Fiscalía General de la Nación; sin embargo, su proceso avanza a paso lento a pesar de reportar una captura en 2016, en la que luego fue dejado en libertad.

“Con Interpol y Migración Colombia verificamos sus antecedentes, al igual que con la Fiscalía General de la Nación, y este ciudadano no tiene orden captura vigente. Presenta un reporte de Circular Verde por parte de Interpol donde manifiesta que este ciudadano posiblemente pudo haber cometido un delito. Esto alerta a los diferentes países que hacen parte de esta importante organización policial. Sin embargo, una vez verificado el sistema, no aparecen denuncias contra un posible delito cometido por este ciudadano”, explicó en ese año la Policía de Cartagena.

Sin embargo, los abogados de las víctimas consultados por Infobae Colombia sostienen que son múltiples los afectados no solo en el extranjero, sino también en Colombia. Asimismo, Precht estaría señalado de abuso y acoso sexual, incluso, hacia una menor de edad.

“Él sale con la menor en el carro. Cuando están haciendo el voluntariado, él le dice que le tiene que hacer unos chequeos médicos constantes para ver ella cómo reacciona frente a la presión y al ver personas accidentadas. Estos chequeos consistían en que él, con un estetoscopio, le tomaba o le medía la respiración y apuntaba unos datos en el celular”, explicó el abogado a este medio.

Grupos en Facebook advierten la peligrosidad del sujeto colombo-danés - crédito Themanchineel.com

Agregó que con el pretexto de los chequeos médicos, Precht Andreasen habría tocado de manera indebida a la menor de edad en al menos tres ocasiones; además, le habría pedido unas fotografías sugestivas, supuestamente, para tomar las medidas del uniforme.

El abogado afirmó que hubo una irregularidad con la toma del testimonio de la menor de edad, algo que, en teoría, beneficiaba el caso de Michael Precht ante la Fiscalía. “Se le había tomado entrevista a la mamá y la fiscal que tenía el proceso donde se tomó la entrevista, ni siquiera había hecho una compulsa de copias para que se investigaran los actos sexuales. Fue producto de una acción de tutela que radicamos nosotros que se generó la compulsa de copias para la investigación, eso fue a inicios de este año, más o menos, febrero o marzo, y apenas se vino a tomar la entrevista de la menor el 23 de junio”, recalcó.

Dado que Infobae Colombia no logró dar con el contacto del señalado para dar su versión de los hechos, fue el abogado del colombo-danés quien contactó a este medio, indicando que estaba dispuesto a presentar pruebas que desmentían a las supuestas víctimas. Sin embargo, el jurista no respondió ante la necesidad que la cita fuera virtual y no presencial, como lo solicitaban inicialmente.