Carolina Cuervo tuvo preparación antes de entrar a ‘Masterchef Celebrity’ y esto fue lo que compartió al respecto

Carolina Cuervo mostró cómo empezó su trabajo con las preparaciones para 'Masterchef' - crédito @cuervocarolina / Instagram

Carolina Cuervo es una de las actrices más queridas de la televisión colombiana por su interpretación de diferentes papeles que la han hecho consolidarse como una de las más duras en la industria y de las más recordadas. Sin embargo, en los últimos meses ha demostrado que su talento no se limita únicamente a la actuación o la comedia, pues también ha incursionado en el mundo de los stand up comedy.

Este 2′24, la reconocida artista se aventuró a aprender, explorar y hacer su mejor trabajo en la cocina al unirse a la sexta temporada de MasterChef Celebrity, el famoso reality gastronómico del Canal RCN.

Fiel a su estilo, para enfrentar este nuevo desafío, Cuervo no escatimó en esfuerzos y se preparó a fondo con la ayuda de expertos en la materia, pues espera hacer un buen papel y sacar adelante la competencia al punto de poder ganarse el primer puesto.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Carolina Cuervo se aventuró a participar en 'Masterchef' y lo hizo preparándose con chef expertos - crédito @cuervocarolina/IG

Previo a su participación en el programa, Cuervo se dedicó a perfeccionar sus habilidades culinarias bajo la supervisión y ayuda de la chef Daniela Daza, conocida por su prestigioso restaurante y su destacada trayectoria en la gastronomía.

En una emotiva publicación compartida en sus redes sociales, la actriz mostró los frutos de su entrenamiento, revelando un collage de fotografías y clips que documentan su proceso de aprendizaje. Este audiovisual no solo destaca los platillos que practicó, también con el apoyo incondicional que recibió durante su preparación.

El en post Cuervo agradeció profundamente a Daza y a su equipo por su paciencia y dedicación. La chef, con su experiencia y conocimiento, jugó un papel crucial en la formación de la actriz como competidora en el programa.

Allí la también comediante subrayó el entusiasmo que le creció por el mundo culinario, ahora que ha incursionado en él afirmando que ha sido mucho lo que ha podido conocer, lo que ha podido disfrutar y también lo que ha valido para ella el proceso.

“Sólo gratitud por este proceso maravilloso de aprendizaje. Quienes me conocen, saben de mi pasión por el conocimiento, y adentrarme en este universo de la cocina —vasto, alucinante y apasionante— ha sido, sin duda, una de las mejores experiencias de mi vida”, empezó expresando Carolina Cuervo en su perfil de Instagram.

Así se preparó Carolina Cuervo para entrar a competir a 'Masterchef Celebrity' - crédito @cuervocarolina/IG

El entrenamiento de Cuervo también contó con la compañía de su mejor amigo Jacko, quien no solo ha sido un pilar en su vida personal, sino también un compañero en el programa. La presencia del actor Jacques Toukhmanian en el reality ha sido una fuente de apoyo y camaradería para la actriz, y juntos han compartido esta nueva aventura con entusiasmo y dedicación.

“Tuve la fortuna, no sólo de compartir esta experiencia con mi mejor amigo Jacko, sino también de encontrarme a chefs increíbles, creativos, generosos, parchados y amorosos como Daniela Daza, quien me abrió las puertas de su restaurante, CON-ENE, en donde conocí a Cristian Bulla y a Iván Ramírez, entre muchos otros que con sus amorosos consejos me fueron construyendo como una potencial chef para enfrentarme a la cocina más famosa del mundo”, dijo la actriz, explicando que así fue como se preparó para hacer su mejor papel en la competencia de Masterchef Celebrity Colombia 2024.

A lo largo de su carrera, Carolina Cuervo ha sido aclamada por su versatilidad y talento, desde sus inicios en producciones como Oki Doki y Francisco el matemático, hasta su reciente participación en telenovelas como La venganza de Analía y Ana de nadie. Ahora, su paso por MasterChef Celebrity representa una expansión significativa de su repertorio creativo, demostrando que su pasión por el aprendizaje y el desafío sigue siendo tan fuerte como siempre.