Ryan Castro lanza colección de moda con Nike: “El sueño es de todos”

Ryan Castro lanza la colección "Nike By Ryan Castro" en Bogotá y Medellín

Ryan Castro, el afamado cantante de reguetón, anunció la próxima cápsula de moda en colaboración con Nike a través de un post en sus redes sociales oficiales. El intérprete de Corazón roto sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores de Instagram al revelar “Nike By Ryan Castro”, una colección compuesta por camisetas, chaquetas personalizadas y zapatos de edición limitada, disponibles en puntos seleccionados de las tiendas Nike en dos importantes ciudades del país.

Esta es la primera incursión de Castro en el mundo de la moda en alianza con una marca internacional. El artista antioqueño, conocido como el Cantante del ghetto, ha ampliado su influencia del mundo de la música urbana a la moda, reflejando la cultura colombiana y el reguetón en las prendas de la colección.

Ryan Castro expresó su entusiasmo diciendo, “¡Awoo! Hoy se estrena mi primera cápsula con @nike ‘Nike by Ryan Castro’. Disponible ya en las tiendas de Medellín y Bogotá de Nike, unidades limitadas, así que hágalo con fe que eso muere de una, este sueño es de todos”.

Primera incursión de Ryan Castro en la moda con una marca internacional

La colaboración con Nike no es solo significativa para su carrera en el ámbito de la moda, sino también representa una culminación de su trayectoria, ya que su primer éxito titulado Jordan hace referencia directa a uno de los productos más emblemáticos de la marca estadounidense. Este éxito musical, que entró tanto en la lista Billboard Global 200 como en Global Excl. U.S. en 2022, “es la canción con la que todos me identifican. Siento que es mi mayor éxito porque se relaciona con la moda urbana y mi flow personal”, dijo el artista anteriormente en una entrevista con Billboard.

Él mismo expresó que esta colaboración era un sueño hecho realidad y que se podrá apreciar lo mejor de su fusión cultural en estas prendas.“Colaborar con Nike para esta cápsula exclusiva es un sueño hecho realidad para mí. Mi amor por la moda y la música siempre han estado profundamente conectados. Ambas son maneras en las que expreso quién soy y de dónde vengo. Yo hice mi entrada en la industria musical con una canción titulada ‘Jordan’, y ahora asociarme con una marca tan icónica se siente como cerrar un círculo”, expresó el cantante de Quema en un comunicado.

Además, el artista está programado para presentarse en su primer concierto en el Movistar Arena de Bogotá el 6 de septiembre, un evento al que espera congregar a muchos de sus seguidores más leales. En sus historias de Instagram, Castro manifestó su emoción y afirmó que está preparando un espectáculo que estará a la altura de las expectativas de su público.

La colección incorpora camisetas, chaquetas personalizadas y zapatos de edición limitada

Por otra parte, el artista antioqueño también se embarcará en un tour de 15 fechas con su amigo y colega Blessd, el cual denominaron Ay Bendito Ghetto. Dicha gira es promovida por Touring the World y Seitrack US, y dará inicio el 31 de octubre de 2024 en San José, California, y concluirá el 1 de diciembre en Atlanta, después de visitar ciudades clave como Los Ángeles y Miami, donde ambos cantantes han tenido una gran acogida por parte del público anglo.

Es preciso mencionar que el encuentro con sus seguidores no se limita solo a los conciertos, también tuvo una interacción más cercana con ellos en la tienda Nike de la zona T de Bogotá, lo que refleja su conexión profunda y continua con su audiencia. En este sentido, la colaboración promete no solo una colección de moda auténtica y especial, sino también fortalecer la presencia de Ryan Castro como una figura influyente tanto en la música como en la moda urbana colombiana.