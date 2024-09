‘Manes’ regresa con una temporada llena de comedia, reviviendo el amor, los excesos y el sexo

De acuerdo con Prime Video, la serie trae los estereotipos de género a la mesa, que todavía están presentes en la sociedad y los conflictos que estos generan sobre lo que significa ser un hombre - crédito Prime Video

Manes es una serie colombiana que lanzó su primera temporada en febrero de 2023, siendo una reinterpretación de la famosa producción Hombres de 1996.

La segunda temporada se estrenará el miércoles 11 de septiembre de 2024 en la plataforma de streaming Prime Video, prometiendo una identidad más propia. La producción será transmitida en simultáneo para 240 países.

La segunda temporada de Manes contará con seis episodios, de 30 minutos cada uno. La dirección del proyecto es del paisa Juan Carlos Mazo, responsable de éxitos como Rigo y del primer musical en la historia del cine colombiano: La balada de Rubén.

Cabe destacar que, la primera versión de la comedia era protagonizada por Luis Mesa, Ernesto Benjumea, Orlando Pardo, Luis Fernando Hoyos, Nicolás Montero, Gustavo Angarita y Margarina Rosa de Francisco, mientras que en la actual propuesta, cuenta con la presencia de Laura Londoño, Sebastián Carvajal, Diego Cadavid, Juan Pablo Urrego, Brian Moreno, Juan Fernando Sánchez y Sebastián Montoya.

De acuerdo con Prime Video, Manes llega con “una historia cautivadora de amor y comedia, que no solo aborda las dinámicas de las relaciones en la era digital, sino que también trae los estereotipos de género a la mesa, que todavía están presentes en la sociedad y los conflictos que estos generan sobre lo que significa ser un hombre”.

Laura Londoño interpreta a 'Antonia' en 'Manes' - crédito Canal RCN

En este nuevo ciclo, Antonia, que es interpretada por Laura Londoño, y Julián, por Sebastián Carvajal, reaparecen con su mismo afán de luchar y ganar un espacio en su ámbito de trabajo, pero con algo más de intensidad amorosa y pasional en sus vidas, además de tener algunos giros contundentes.

“No hay nada como estrellarse y darse cuenta de que algo no funcionó y volverse a levantar, yo creo que la serie trata mucho de eso”, expresó el actor Diego Cadavid en medio de la presentación de la segunda temporada en la alfombra roja, dando a conocer otros elementos de Manes, que van más allá de la comedia o las situaciones divertidas.

Cadavid añadió: “Mi personaje (Ricardo) está buscando ser joven todavía, rumbear o emborracharse, pero te das cuenta de que la cabeza quiere más calma y tranquilidad”.

Ventajas de actuar para plataformas digitales

Luego de la pandemia, las plataformas de streaming se convirtieron en una opción para consumir contenido a elección en el tiempo y horario que el usuario elija, además de poder hacerlo sin cortes a comerciales ni tener que esperar a que salga un nuevo episodio. Esto hizo que cada mercado en Colombia ganara cada vez más terreno y por consiguiente se realicen más productos locales.

La segunda temporada de Manes contará con seis episodios, de 30 minutos cada uno - crédito Prime Video

Juan Fernando Sánchez, que interpreta a uno de los nuevos personajes que entrarán a hacer parte de la trama en la segunda temporada de Manes, expresó que es más cómodo actuar para productos que están pensados para plataformas.

“Por ser series de temporadas de máximo 10 episodios, el cuidado es mucho más preciso, con planos más acertados. Al no existir el afán ni la inmediatez, las escenas cuentan con planos acertados en donde no se pasa por encima de la estética ni la cinematográfica. Creo que el detalle hace el trabajo mucho más apasionado, en donde se le presta atención al detalle y no se sacrifica nada, además de poder manejar un lenguaje universal con honestidad”, afirmó Sánchez.

